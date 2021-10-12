У разі нового локдауну міський транспорт не рекомендуватимуть зупиняти, - Кузін

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін у коментарі ТСН.

Він заявив, що зупинка громадського транспорту "сильно впливає і на економіку, і на мобільність людей, і це не дає додаткового якогось епідеміологічного впливу".

"Основною рекомендацією є більш жорсткий контроль за дотриманням вимог під час перевезення, обмеження кількості людей, і виведення додаткової кількості самого того рухомого складу, Найімовірніше, у межах можливих локдаунів або "червоних" зон уряд не буде рекомендувати обмежувати функціонування місцевого або міського транспорту", - висловився Кузін.

Головний санлікар додав, що питання роботи громадського транспорту розглядає місцева комісія ТЕБ та НС.

"Місцева комісія ТЕБ та НС, коли розглядає це питання, вона ухвалює рішення про доцільність або недоцільність припинення роботи громадського транспорту", - підсумував Кузін.

Кабінет міністрів України затвердив нові правила пасажирських перевезень на час дії карантину.

Нові правила міжрегіональних перевезень на час посилення карантину не стосуватимуться неповнолітніх.