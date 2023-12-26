У РФ засекретили статистику кількості злочинів біля кордону з Україною після її зростання, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що таке рішення повʼязане з тим, що протягом 2023 року ці області РФ стали лідерами за кількістю злочинів із застосуванням зброї, які скоїли військові або колишні учасники "СВО".

Також у повідомленні акцентують на тому, що більшість злочинів ворога на тимчасово окупованих територіях не реєструють, а отже - не розслідують.

Центр національного спротиву нагадує, що "всі причетні до злочинів проти українського народу все одно не уникнуть покарання" та закликає надавати інформацію про ворога руху Опору.