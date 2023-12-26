У РФ засекретили статистику кількості злочинів біля кордону з Україною після її зростання, - Спротив
Російська влада засекретила дані про кількість злочинів у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей після зростання статистики злодіянь
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначено, що таке рішення повʼязане з тим, що протягом 2023 року ці області РФ стали лідерами за кількістю злочинів із застосуванням зброї, які скоїли військові або колишні учасники "СВО".
Також у повідомленні акцентують на тому, що більшість злочинів ворога на тимчасово окупованих територіях не реєструють, а отже - не розслідують.
Центр національного спротиву нагадує, що "всі причетні до злочинів проти українського народу все одно не уникнуть покарання" та закликає надавати інформацію про ворога руху Опору.
- У першому півріччі 2023 року в Росії рекордно зросла кількість засуджених за сексуальні злочини, вбивства та екстремізм, серед винних - переважно військові. Також збільшилась кількість "політичних" вироків.
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