Про це пишуть російські пропагандистські видання з посиланням на заяву ФСБ.

Котикова звинувачують в комп'ютерних DDoS-атаках на інформаційні ресурси РФ.

ФСБ заявляє, що фахівець почав брати участь у блокуваннях ще у лютому 2022 року, виступивши проти повномасштабного вторгнення РФ на боці України.