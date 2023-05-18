У РФ засудили IT-спеціаліста за атаки на сайти міноборони та президента: звинувачують у співпраці з Україною
Ростовський облсуд засудив ІТ-фахівця Євгена Котикова до трьох років колонії-поселення за атаки на сайти міноборони та президента нібито у співпраці з Україною
Про це пишуть російські пропагандистські видання з посиланням на заяву ФСБ.
Котикова звинувачують в комп'ютерних DDoS-атаках на інформаційні ресурси РФ.
ФСБ заявляє, що фахівець почав брати участь у блокуваннях ще у лютому 2022 року, виступивши проти повномасштабного вторгнення РФ на боці України.
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