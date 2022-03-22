У росіян порожнеча замість душі, замість серця, замість усього, що робить людей людьми, - Зеленський
Ворог вже не йде у наступ, а лише пробує ворушитись і відразу отримує гідну відповідь.
Про це під час вечірнього звернення розповів Володимир Зеленський, інформує Еспресо.TV
"Завершився 28 день повномасштабної війни після восьми років агресії. Ворог потроху пробує ворушитись. Десь перейти у наступ, десь захопити дорогу, десь переправитись через річку. Українська армія відбиває ці намагання і стримує окупантів. Наші військові вже назбивали стільки російських літаків і гвинтокрилів, що залишається лише дивуватись, що у їхніх пілотів замість розуму. Невже також порожнеча? Адже порожнеча у них замість серця і замість душі. Замість усього, що робить людей – людьми.", - зазначив президент України.
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