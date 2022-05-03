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Головна війна з Росією У російському Бєлгороді знову повідомляють про звуки вибухів

У російському Бєлгороді знову повідомляють про звуки вибухів

3 травня, 2022 вiвторок
04:16
війна з Росією ППО

У Бєлгороді знову інформують про гучний "хлопок"

Про це повідомляє РИА Новости у телеграм.

"Гучний "хлопок", схожий на звук вибуху середньої сили, був чутний у центрі Бєлгорода", - йдеться у повідомленні.
 


Повідомлення з'явилось близько опівночі.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють про серію вибухів.
 

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вибухи
Белгородська область
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