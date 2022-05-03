У російському Бєлгороді знову повідомляють про звуки вибухів
У Бєлгороді знову інформують про гучний "хлопок"
Про це повідомляє РИА Новости у телеграм.
"Гучний "хлопок", схожий на звук вибуху середньої сили, був чутний у центрі Бєлгорода", - йдеться у повідомленні.
Повідомлення з'явилось близько опівночі.
Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють про серію вибухів.
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