У російському Бєлгороді знову повідомляють про звуки вибухів

Про це повідомляє РИА Новости у телеграм.

"Гучний "хлопок", схожий на звук вибуху середньої сили, був чутний у центрі Бєлгорода", - йдеться у повідомленні.





Повідомлення з'явилось близько опівночі.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють про серію вибухів.



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