У СБУ назвали причину смерті Марчука
Перший глава Служби безпеки України Євген Марчук помер від гострої серцево-легеневої недостатності
Про це повідомив пресцентр СБУ.
"Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево легеневу недостатність", - йдеться у повідомленні.
В СБУ висловили співчуття рідним та близьким Марчука.
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5 серпня помер український політик та державний діяч Євген Марчук
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