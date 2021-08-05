У СБУ назвали причину смерті Марчука

Про це повідомив пресцентр СБУ.



"Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево легеневу недостатність", - йдеться у повідомленні.



В СБУ висловили співчуття рідним та близьким Марчука.

5 серпня помер український політик та державний діяч Євген Марчук