Від жаху в місті літні люди вішались на власних балконах, - мешканка Маріуполя
У семи районах Києва 15 квітня працюють вісім мініярмарків
З 10:00 до 16:00 15 квітня в Києві працюють вісім мініярмарків
Про це повідомили в КМДА.
- Голосіївський район: просп. Голосіївський, 116;
- Дарницький район: вул. Анни Ахматової, 31;
- Дніпровський район: вул. Гродненська, 1/35-17А;
- Подільський район: просп. Степана Бандери, 3-5;
- Печерський район: біля станції метро "Кловська";
- Святошинський район: вул. Підлісна, 8;
- Шевченківський район: вул. Ружинська, 18; вул. Деревлянська, 16-20.
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