У семи районах Києва 15 квітня працюють вісім мініярмарків

Про це повідомили в КМДА.

Голосіївський район: просп. Голосіївський, 116;

Дарницький район: вул. Анни Ахматової, 31;

Дніпровський район: вул. Гродненська, 1/35-17А;

Подільський район: просп. Степана Бандери, 3-5;

Печерський район: біля станції метро "Кловська";

Святошинський район: вул. Підлісна, 8;

Шевченківський район: вул. Ружинська, 18; вул. Деревлянська, 16-20.

На мініярмарках продають картоплю, бакалію, овочі борщового набору тощо. Вони працюють із 10:00 до 16:00. У Дарницькому та Шевченківському районах - із 10:30. Розклад їхньої роботи може оперативно змінюватися.

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