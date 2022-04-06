У шести районах Києва 6 квітня працюють вісім мініярмарків

Про це повідомили в КМДА.



Ярмарки працюють із 10:00 до 13:00. У Дарницькому та Шевченківському районах вони відкрилися о 10:30.



Мініярмарки працюють за такими адресами:

Голосіївський район: вул. Лятошинського, 14; Стратегічне шосе, 15.

Дарницький район: вул. Анни Ахматової, 31;

Дніпровський район: проспект Соборності, 4;

Подільський район: проспект Степана Бандери, 3-5;

Святошинський район: вул. Гната Юри, 5; вул. Підлісна, 8;

Шевченківський район: вул. Татарська, 33.

На ярмарках продають картоплю, овочі борщового набору, бакалію тощо. Розклад їхньої роботи може оперативно змінюватися.

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