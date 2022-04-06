У шести районах Києва 6 квітня працюють вісім мініярмарків
З 10:00 до 13:00 6 квітня в Києві працюють вісім мініярмарків
Про це повідомили в КМДА.
Ярмарки працюють із 10:00 до 13:00. У Дарницькому та Шевченківському районах вони відкрилися о 10:30.
Мініярмарки працюють за такими адресами:
- Голосіївський район: вул. Лятошинського, 14; Стратегічне шосе, 15.
- Дарницький район: вул. Анни Ахматової, 31;
- Дніпровський район: проспект Соборності, 4;
- Подільський район: проспект Степана Бандери, 3-5;
- Святошинський район: вул. Гната Юри, 5; вул. Підлісна, 8;
- Шевченківський район: вул. Татарська, 33.
На ярмарках продають картоплю, овочі борщового набору, бакалію тощо. Розклад їхньої роботи може оперативно змінюватися.
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