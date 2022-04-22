У смерті немає шансів перемогти життя – про це знають у кожній християнській культурі, але не у російській, - Зеленський
Ми сподіваємось на Воскресіння, ми віримо у перемогу життя над смертю і ми молимось, щоби смерть програла
Про це у вечірньому відеозверненні розповів Володимир Зеленський.
"Сьогодні Страсна п'ятниця – найскорботніший день для Християн. День, коли смерть перемогла, але ми сподіваємось на Воскресіння, ми віримо у перемогу життя над смертю і ми молимось, щоби смерть програла. У цьому році, у час повномасштабної війни Росії проти нашої держави, ці слова для нас мають особливе значення. Росія принесла в Україну смерть. Після восьми років жорсткої війни на Донбасі, Росія захотіла знищити нашу державу повністю, буквально позбавити нас права на життя. Але якими не були б жорстокими битви, у смерті немає шансів перемогти життя. Це знає кожна людина, це знає кожен християнин – це базовий елемент нашої культури. Можливо в сучасній російській культурі цього вже не існує. Адже щоби зробити усе те, що вони вже накоїли проти українців у наших містах, треба вбити в собі людину, бо людина будь-якої віри просто не може такого робити. Але для нашої культури усе це має і матиме значення і життя точно переможе смерть", - зазначив президент України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.73
Купівля 30.73Продаж 32
-
EUR
Купівля 33.17Продаж 34.72
- Актуальне
- Важливе