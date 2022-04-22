У смерті немає шансів перемогти життя – про це знають у кожній християнській культурі, але не у російській, - Зеленський

Про це у вечірньому відеозверненні розповів Володимир Зеленський.

"Сьогодні Страсна п'ятниця – найскорботніший день для Християн. День, коли смерть перемогла, але ми сподіваємось на Воскресіння, ми віримо у перемогу життя над смертю і ми молимось, щоби смерть програла. У цьому році, у час повномасштабної війни Росії проти нашої держави, ці слова для нас мають особливе значення. Росія принесла в Україну смерть. Після восьми років жорсткої війни на Донбасі, Росія захотіла знищити нашу державу повністю, буквально позбавити нас права на життя. Але якими не були б жорстокими битви, у смерті немає шансів перемогти життя. Це знає кожна людина, це знає кожен християнин – це базовий елемент нашої культури. Можливо в сучасній російській культурі цього вже не існує. Адже щоби зробити усе те, що вони вже накоїли проти українців у наших містах, треба вбити в собі людину, бо людина будь-якої віри просто не може такого робити. Але для нашої культури усе це має і матиме значення і життя точно переможе смерть", - зазначив президент України.



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