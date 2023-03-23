Про це на брифінгу в середу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає "Європейська правда".

"Боєприпаси зі збідненим ураном були досліджені на предмет впливу на здоров'я людей. Це не радіоактивна загроза. Вони й близько не становлять ядерної загрози. Це звичайний тип боєприпасів, який використовується, зокрема, через його бронебійні властивості", – підкреслив він.

Представник Білого дому зазначив, що США не передають Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

"Якщо Росія глибоко занепокоєна здоров’ям своїх танків і своїх танкістів, то найбезпечніший для них варіант – перемістити їх через кордон і вивезти з України", – додав Кірбі.

Збіднений уран – відходи процесу збагачення урану, який полягає у виділенні ізотопу урану-235 з природного урану. Завдяки високій густині збіднений уран також використовується у броні військової техніки (зокрема, у танках M1 Abrams) та бронебійних снарядах.