Усі спроби російсько-окупаційних військ, досягти мети і просунутися у глиб Києва, зазнавали невдач.

Про це повідомляють в Сухопутних військах України, передає "Еспресо".

"Сьогодні продовжив спроби прорвати оборону Києва. Неодноразово колони російських військ намагались штурмувати околиці столиці. Усі пересування сил противника знаходились під контролем, та приймались вчасні рішення. В столиці нашої Батьківщини ситуація контрольована", - йдеться у повідомленні.

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Як пояснив командувач Сухопутних військ ЗС України - командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський, усі спроби досягти мети російсько-окупаційними військами зазнавали невдач.

"Колони техніки окупанта знищувались. Противник поніс значні втрати особового складу. Російські війська деморалізовані і виснажені. Ми показали, що вміємо захистити свій дім від непроханих гостей", - сказав Олександр Сирський.

Нагадаємо, 24 лютого, Росія почала війну проти України.

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