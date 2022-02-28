У столиці ситуація контрольована, - командувач оборони Києва
Усі спроби російсько-окупаційних військ, досягти мети і просунутися у глиб Києва, зазнавали невдач.
Про це повідомляють в Сухопутних військах України, передає "Еспресо".
"Сьогодні продовжив спроби прорвати оборону Києва. Неодноразово колони російських військ намагались штурмувати околиці столиці. Усі пересування сил противника знаходились під контролем, та приймались вчасні рішення. В столиці нашої Батьківщини ситуація контрольована", - йдеться у повідомленні.
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Як пояснив командувач Сухопутних військ ЗС України - командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський, усі спроби досягти мети російсько-окупаційними військами зазнавали невдач.
"Колони техніки окупанта знищувались. Противник поніс значні втрати особового складу. Російські війська деморалізовані і виснажені. Ми показали, що вміємо захистити свій дім від непроханих гостей", - сказав Олександр Сирський.
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