У Торецьку на Донеччині оголосили надзвичайну ситуацію через пошкодження водоводу в "сірій" зоні
У зв'язку з аварією на водоводі в Торецьку Донецької області запровадили надзвичайну ситуацію
Про це повідомили в Торецькій міській військово-цивільній адміністрації.
"Сьогодні, 27 грудня 2021 року, відбулося засідання комісії з ТЕБ та НС, під час якої було оголошено надзвичайну ситуацію у зв'язку зі скороченням надходження води до м.Торецьк на 60% від запланованого", - зазначили в повідомленні.
Посадовці зауважили, що 26 грудня на водопроводі Горлівка-Торецьк були проведені заплановані ремонтні роботи.
"Аварійна ситуація була усунена, але обсяг води не збільшився. Тому, ймовірно, існує ще розрив у сірій зоні, для виявлення та усунення якого потрібен час", - додали в Торецькій міській військово-цивільній адміністрації.
Через недостатній обсяг постачання води з метою забезпечення водопостачанням населення громади прокачування води районами відбуватиметься 27 грудня з 19.00 до 28 грудня 8.00 - Забалочна частина міста; 28 грудня з 18.00 - Центральна частина міста, селище Північне, м. Залізне.
"У зв'язку з ситуацією, що склалася, просимо населення не робити розбір води із системи теплопостачання і, за можливості, до усунення причин недостатньої подачі води мати вдома запас на 1-1,5 доби", - наголосили в адміністрації.
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