У восьми районах Києва 22 квітня працюватимуть 10 мініярмарків
До 16:00 22 квітня в Києві проводять 10 мініярмарків
Про це повідомили в КМДА.
Міні-ярмарки працюватимуть до 16:00, але графік їхньої роботи може оперативно змінюватися. На ярмарках продають картоплю, овочі борщового набору, бакалію тощо:
- Голосіївський район: просп. Голосіївський, 116.
- Дарницький район: вул. Анни Ахматової, 31.
- Дніпровський район: вул. Гродненська, 1/35-17А.
- Подільський район: просп. Степана Бандери, 3-5.
- Печерський район: перетин вулиць Первомайського та Мечникова.
- Святошинський район: вул. Підлісна, 8.
- Солом’янський район: вул. Керченська (3 межах вулиць Донецької та Мартиросяна); вул. Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської).
- Шевченківський район: вул. Ружинська, 18 (біля скверу); вул. Деревлянська, 16-20.
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