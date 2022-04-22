У восьми районах Києва 22 квітня працюватимуть 10 мініярмарків

Про це повідомили в КМДА.



Міні-ярмарки працюватимуть до 16:00, але графік їхньої роботи може оперативно змінюватися. На ярмарках продають картоплю, овочі борщового набору, бакалію тощо:

Голосіївський район: просп. Голосіївський, 116.

Дарницький район: вул. Анни Ахматової, 31.

Дніпровський район: вул. Гродненська, 1/35-17А.

Подільський район: просп. Степана Бандери, 3-5.

Печерський район: перетин вулиць Первомайського та Мечникова.

Святошинський район: вул. Підлісна, 8.

Солом’янський район: вул. Керченська (3 межах вулиць Донецької та Мартиросяна); вул. Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської).

Шевченківський район: вул. Ружинська, 18 (біля скверу); вул. Деревлянська, 16-20.

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