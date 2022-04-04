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У заблокованому окупантами Маріуполі залишаються 130 тисяч людей, - міський голова Бойченко

4 квітня, 2022 понедiлок
17:50
війна з Росією Маріуполь

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що у заблокованому російськими окупантами місті залишаються 130 тисяч цивільних

Про це повідомляє Медіацентрі Україна у telegram. 

За словами Бойченка, у заблокованому російськими військами місті перебувають близько 130 тисяч людей, які не мають можливості виїхати через дії окупантів.

"130 тисяч цивільного населення перебуває в Маріуполі. Ворог знищив всі наші комунальні автобуси, їх спочатку було 150, потім 100, потім 50, тепер нуль. Все знищено. З 13 березня без режиму тиші нам вдалось відкрити коридор, щоб люди хоча б на приватних автівках могли виїхати з міста та доїхати до Бердянська. І сьогодні цей маршрут працює, але з перебоями. Коридор з Бердянська на Запоріжжя також працює, але дуже складно", - розповів Бойченко.

Він наголосив, що російська армія блокує всі спроби України доставити до Маріуполя гуманітарні вантажі та не пускає до міста автобуси для евакуації людей. 

"Маріуполю треба надати повну евакуацію та доступ до міста, але ми бачимо, що РФ блокує всі вантажі, які рухаються в сторону Маріуполя, жодного вантажу не дали довезти о міста. Жоден автобус, який мав би доїхати до Маріуполя для евакуації мешканців також не доїхав. 15 автобусів  не пропускають у Василівці Запорізької області", - сказав Бойченко. 
 

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Маріуполь
злочини проти людяності
Вадим Бойченко
гуманітарна криза
воєнні злочини Росії
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