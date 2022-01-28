У Запоріжжі в житловому будинку стався вибух газу: зруйновано під'їзд, пошкоджено 7 квартир, одна людина загинула

Про це повідомили у ДСНС.



З третього зруйнованого під’їзду проведено евакуацію 15 мешканців.



"Внаслідок вибуху загинула 1 особа та постраждало 2 особи. Вибухом зруйновано несучі елементи в межах одного під’їзду, попередньо пошкоджено 7 квартир", - написали рятувальники.



Вони ліквідовують наслідки вибуху та шукають ще можливих постраждалих.



"Всього до ліквідації наслідків події залучено 88 чоловік та 26 од. техніки, з них від ДСНС - 40 рятувальників та 10 од. техніки. На місці працює штаб з ліквідації наслідків події та оперативна група ГУ ДСНС у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.



Місцева влада вирішує питання щодо тимчасового розселення постраждалих мешканців.

