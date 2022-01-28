У Запоріжжі в житловому будинку стався вибух газу: зруйновано під'їзд, пошкоджено 7 квартир, одна людина загинула
О четвертій ранку у Запоріжжі в чотирьохповерховому житловому будинку (чотири під’їзди) на другому поверсі в квартирі попередньо стався вибух газоповітряної суміші, без послідуючого горіння
Про це повідомили у ДСНС.
З третього зруйнованого під’їзду проведено евакуацію 15 мешканців.
"Внаслідок вибуху загинула 1 особа та постраждало 2 особи. Вибухом зруйновано несучі елементи в межах одного під’їзду, попередньо пошкоджено 7 квартир", - написали рятувальники.
Вони ліквідовують наслідки вибуху та шукають ще можливих постраждалих.
"Всього до ліквідації наслідків події залучено 88 чоловік та 26 од. техніки, з них від ДСНС - 40 рятувальників та 10 од. техніки. На місці працює штаб з ліквідації наслідків події та оперативна група ГУ ДСНС у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.
Місцева влада вирішує питання щодо тимчасового розселення постраждалих мешканців.
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