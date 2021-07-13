У Запоріжжі водія електросамоката, який наїхав на жінку оштрафували на понад 125 тис грн
У Запоріжжі суд визнав водія електросамоката винним у наїзді на людину та виписав штраф у 127 тис. грн
Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Держреєстр судових рішень
Слідчі встановили, що жінка рухалась тротуаром, коли на неї наїхав водій. Вона отримала травми середньої тяжкості.
Шевченківський райсуд Запоріжжя визнав електросамокат транспортним засобом, який застосовується для перевезення людей.
Чоловіка засудили до позбавлення волі, однак зі звільненням від його відбуття.
Суд ухвалив рішення щодо штрафу:
- 102 тис.грн матеріальної шкоди;
- 23 тис.грн моральної шкоди;
- 2 тис.грн витрат на правничу допомогу.
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