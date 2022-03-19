У Запорізькій області запроваджують комендантську годину з 19 до 21 березня, - ОВА

Про це заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.



"Відповідно до рішення військового командування у м. Запоріжжя запроваджується комендантська година з 16-00 19 березня 2022 року до 06-00 годин 21 березня 2022 року", - повідомив він.



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