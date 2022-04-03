У зв'язку з навчаннями ЗСУ в Полтаві можливі звуки пострілів і вибухів, - ОВА
3 квітня в Полтаві можуть лунати постріли й вибухи через навчальні стрільби ЗСУ, містян просять зберігати спокій
Про це попередив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Сьогодні, 3 квітня, триватимуть навчальні стрільби Збройних сил України. Якщо ви будете чути звуки пострілів чи вибухів у різних районах Полтави, зберігайте спокій. Все буде Україна", - зауважив він.
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