У зв'язку з навчаннями ЗСУ в Полтаві можливі звуки пострілів і вибухів, - ОВА

Про це попередив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.



"Сьогодні, 3 квітня, триватимуть навчальні стрільби Збройних сил України. Якщо ви будете чути звуки пострілів чи вибухів у різних районах Полтави, зберігайте спокій. Все буде Україна", - зауважив він.

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