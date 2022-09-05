Про це інформує Science Alert.

Учені виявили, що "шлюбні пісні" горбатих китів південної частини Тихого океану звучать на відстані понад 14 тисяч кілометрів - від східного узбережжя Австралії до Французької Полінезії та берегів Еквадору.

"Десятиліття спостережень показали, що горбаті кити мають певну пісенну "революцію" - згодом мотиви змінюються новими. А вони, зі свого боку, можуть ставати хітами і передаватися не лише між конкретними особинами, а й цілими популяціями горбатих китів", - йдеться в повідомленні.

Пісенну "революцію" вчені вперше почули у Французькій Полінезії, а потім вона розійшлася і серед китів за межами Південної Америки, ще у 2016-18 роках. Загалом учені почали вивчати феномен "шлюбних пісень" горбатих китів з кінця 1990 років.

Однією з гіпотез поширення "шлюбних пісень" серед китів у різних частинах океану є спільне проведення часу різних популяцій у літній період. Дослідники вважають, що популяції китів Французької Полінезії та Еквадору зустрічаються в тому самому місці, де й обмінюються "хітами".

"Раніше вважалося, що самці горбатих китів виконують свої пісні лише у зимовий шлюбний період. Однак нові дослідження показують, що вони співають і влітку - так би мовити, співають перед початком шлюбного періоду", - повідомляють у відомстві.

Учені ще досліджують, чи можуть "пісні" китів мігрувати через Індійський океан.

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