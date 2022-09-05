Учені зафіксували спільну "шлюбну пісню" горбатих китів, між якими було понад 14 тис. км
Горбатих китів зафіксували під час "шлюбних співів" на відстані понад 14 тисяч кілометрів
Про це інформує Science Alert.
Учені виявили, що "шлюбні пісні" горбатих китів південної частини Тихого океану звучать на відстані понад 14 тисяч кілометрів - від східного узбережжя Австралії до Французької Полінезії та берегів Еквадору.
"Десятиліття спостережень показали, що горбаті кити мають певну пісенну "революцію" - згодом мотиви змінюються новими. А вони, зі свого боку, можуть ставати хітами і передаватися не лише між конкретними особинами, а й цілими популяціями горбатих китів", - йдеться в повідомленні.
Пісенну "революцію" вчені вперше почули у Французькій Полінезії, а потім вона розійшлася і серед китів за межами Південної Америки, ще у 2016-18 роках. Загалом учені почали вивчати феномен "шлюбних пісень" горбатих китів з кінця 1990 років.
Однією з гіпотез поширення "шлюбних пісень" серед китів у різних частинах океану є спільне проведення часу різних популяцій у літній період. Дослідники вважають, що популяції китів Французької Полінезії та Еквадору зустрічаються в тому самому місці, де й обмінюються "хітами".
"Раніше вважалося, що самці горбатих китів виконують свої пісні лише у зимовий шлюбний період. Однак нові дослідження показують, що вони співають і влітку - так би мовити, співають перед початком шлюбного періоду", - повідомляють у відомстві.
Учені ще досліджують, чи можуть "пісні" китів мігрувати через Індійський океан.
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