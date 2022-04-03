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Україна через війну скоротила експорт удвічі, імпорт - більш ніж утричі, – Мінекономіки

3 квітня, 2022 неділя
13:14
Новини Україна через війну скоротила експорт

Хоча в цілому експорт українських товарів у березні 2022 року скоротився вдвічі, а імпорт товарів в Україну - більш як утричі, по деяких позицях Україні вдалося зберегти довоєнні показники або навіть покращити їх

Про це повідомило в релізі Міністерство економіки.

"В березні 2022 року експорт українських товарів скоротився вдвічі, імпорт – більш, ніж втричі. Особливо постраждав вивіз металів та сільськогосподарської продукції, в той же час обсяг експорту низки товарів з глибокою переробкою практично не змінився порівняно з довоєнним часом", – зазначило міністерство.

У березні Україна експортувала  5,97 млн тонн товарів на $2,7 млрд, тоді як в лютому ці товарний експорт склав 13,1 млн тонн на $5,3 млрд. Що стосується імпорту, то в березні в Україну ввезли товарів на 1,6 млн тонн вартістю $1,8 млрд, тоді як у лютому імпорт товарів склав 5 млн тонн вартістю $5,9 млрд.

В Мінекономіки констатують істотне скорочення експорту металу, що пов’язано, в першу чергу, з руйнуванням металургійних об’єктів та зупинкою виробництва.

"В той же час по багатьох позиціях товарів з глибокою переробкою обсяг експорту лишився на рівні минулого місяця й навіть збільшився.  Це, наприклад, кабельна продукція, експорт якої склав $111 млн ($130 млн в лютому) або листи облицювальні з дерева - $32 млн проти $26 млн у лютому", – повідомило Мінекономіки.

Нині найвагоміші позиції імпорту Україні - це енергоресурси: нафта і нафтопродукти, газ, вугілля. Основними товарними позиціями експорту залишаються руди, кукурудза, феросплави та олія.

При цьому Україна намагається перебудувати логістичні ланцюжки поставок через блокування рашистами портів.

"Традиційним шляхом вивозу експортних товарів були порти Чорного моря, які сьогодні заблоковані росією. До того ж окупанти атакують металургійні підприємства та сільськогосподарську інфраструктуру, щоб завадити відновленню наших можливостей у майбутньому", – прокоментувала перша віце-прем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Щоб зреагувати на ці виклики, уряд збільшує пропускну здатність залізничного, автомобільного і річкового транспорту на західному кордоні України, залучаючи виробників, трейдерів, транспортні компанії.

"Залишків базових сільськогосподарських культур в Україні достатньо, аби забезпечувати експорт. Крім того, початок посівної кампанії вселяє стриманий оптимізм на майбутній врожай", - запевнила Свириденко.

Нагадаємо, Україна заборонила експорт добрив через війну.

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