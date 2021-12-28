Україна і Захід працюють над планом "А", але є і "Б", - Маркарова про стримування агресії РФ
Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Україна із західними партнерами працює над дипломатичним стримуванням подальшої агресії РФ, але Вашингтон готовий до введення антиросійських економічних санкцій
Про це Оксана Маркарова розповіла в інтерв'ю LB.ua.
За її словами, зараз Захід активно працює над тим, щоби за допомогою політичних сигналів чітко показати Росії, що підтримка США української незалежності та територіальної цілісності залишається непохитною, попри будь-які ультиматуми.
"Зараз ми всі: Україна, США, Захід – працюємо над варіантом “А”, дипломатичним стримуванням, щоб нам не довелося переходити до варіанта “Б”, до якого також усі активно готуються", - підкреслила посол України в США.
У разі посилення російської агресії США готові вдатися до заходів економічного характеру.
"Президент Джо Байден публічно і прямо дав зрозуміти Путіну: якщо Росія вирішить розпочати чергову ескалацію проти нашої держави, то ціна цього рішення буде напрочуд високою, а економічні наслідки для РФ – надзвичайно тяжкими. Це, по суті, попередження про нові потужні санкції", - сказала Маркарова.
Третім важливим елементом є розбудова оборонних та економічних спроможностей України, надання їй дієвої допомоги, у тому числі летальної зброї.
Посол наголосила, що для США та всього цивілізованого світу війна не є бажаним сценарієм розвитку подій. Водночас є розуміння того, що є загроза українському суверенітету, і Сполучені Штати не готові ним поступатися.
- Нагадаємо, переговори США й РФ щодо України заплановані на 10 січня.
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