Україна може стати мостом у Європу для китайського бізнесу, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном
Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.
Лідери держав обмінялись вітаннями з нагоди десятої річниці встановлення стратегічного партнерства між Україною та КНР.
Очільники країн обговорили питання боротьби з викликами, пов'язаними з пандемією COVID-19. Зеленський подякував голові КНР за постачання вакцин проти коронавірусу в Україну.
Глава держави окремо зазначив, що, попри пандемію, товарообіг між Україною й Китаєм зростає другий рік поспіль. Зеленський наголосив на важливості участі китайських інвесторів у реалізації низки проектів з розвитку інфраструктури морських портів, будівництва й модернізації доріг, розвитку залізниць та міської інфраструктури й муніципального господарства.
Під час розмови було підтверджено зацікавленість у нарощуванні українського експорту до Китаю та розширенні співробітництва у переробці української сільськогосподарської продукції.
Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати «містком у Європу» для китайського бізнесу. Очільники держав домовились укласти угоду про безвіз між Україною й Китаєм.
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