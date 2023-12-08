Україна програла Нідерландам на ЧС-2023 з гандболу
У п'ятницю, 8 грудня, жіноча збірна України програла Нідерландам на чемпіонаті світу з гандболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У данському місті Фредеріксхавн Україна поступилася Нідерландам з рахунком 21:40. Наші гандболістки ще перед цим матчем втратили шанси на вихід до чвертьфіналу ЧС та без жодного очка залишилися на останньому місці в групі 4 основного етапу турніру.
Нідерланди набрали 8 пунктів та захопили одноосібне лідерство в турнірній таблиці. Слідом розташувалися Іспанія (6 балів), Чехія (6), Бразилія (4) та Аргентина (0).
Заключну гру на чемпіонаті світу українки проведуть 10 грудня проти Аргентини.
Як Україна виступає на ЧС-2023
Жіноча збірна України потрапила до фінальної частини чемпіонату світу після перерви у 18 років. На попередньому груповому раунді турніру вона поступилася Бразилії (20:35) та Іспанії (20:32) та перемогла Казахстан (37:24). Другий етап українки розпочали з поразки від Чехії (23:30).
До чвертьфіналу чемпіонату світу, який відбувається в Данії, Норвегії та Швеції, потраплять дві найкращі команди з групи.
ЧС-2023 з гандболу
Жінки
Основний груповий раунд. Група 4
8 грудня
Фредеріксхавн (Данія)
Україна - Нідерланди 21:40
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
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