Україна програла Нідерландам на ЧС-2023 з гандболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У данському місті Фредеріксхавн Україна поступилася Нідерландам з рахунком 21:40. Наші гандболістки ще перед цим матчем втратили шанси на вихід до чвертьфіналу ЧС та без жодного очка залишилися на останньому місці в групі 4 основного етапу турніру.

Нідерланди набрали 8 пунктів та захопили одноосібне лідерство в турнірній таблиці. Слідом розташувалися Іспанія (6 балів), Чехія (6), Бразилія (4) та Аргентина (0).

Заключну гру на чемпіонаті світу українки проведуть 10 грудня проти Аргентини.

Як Україна виступає на ЧС-2023

Жіноча збірна України потрапила до фінальної частини чемпіонату світу після перерви у 18 років. На попередньому груповому раунді турніру вона поступилася Бразилії (20:35) та Іспанії (20:32) та перемогла Казахстан (37:24). Другий етап українки розпочали з поразки від Чехії (23:30).

До чвертьфіналу чемпіонату світу, який відбувається в Данії, Норвегії та Швеції, потраплять дві найкращі команди з групи.

ЧС-2023 з гандболу

Жінки

Основний груповий раунд. Група 4

8 грудня

Фредеріксхавн (Данія)

Україна - Нідерланди 21:40