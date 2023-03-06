Про це повідомила заступниця генерального прокурора Вікторія Литвинова на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна"

"Йдеться про напад на нафтобази, обстріл нафтобаз, під час яких відбувається значне забруднення і атмосферного повітря, і ґрунтів", – сказала Литвинова.

Стосовно розслідування шкоди, завданої обстрілами нафтобаз вона уточнила, що, згідно із законом, нафтобази мають розміщуватися на бетонній подушці, щоб запобігти потраплянню нафти в ґрунт. Проте внаслідок обстрілів бетон було "випалено вщент", і нафтопродукти потрапляли в ґрунт. Тепер досліджують питання, чи потрапили вони в підземні води.

Як один із прикладів екоциду Литвинова згадала про систематичні напади й обстріли Харківського фізико-технічного інституту, в якому розташовано кілька окремих об'єктів ядерної енергетики: сховище від відпрацьованого ядерного палива та підкритична установка джерела нейтронів. Від часу повномасштабного російського вторгнення територія університету зазнала 75 обстрілів різного характеру.

Литвинова також відзначила зруйнований унаслідок агресії Росії Північнокримський канал, через що вода почала підтоплювати прилеглі міста й населені пункти, що також завдало шкоди довкіллю. Аналогічне кримінальне провадження відкрили щодо пошкодження шлюзу Каховської гідроелектростанції, після чого почало відбуватися неконтрольоване скидання води річки Дніпро та зниження її рівня.

Заступниця генпрокурора зазначила, що прокуратурі відомо і про випадки завдання шкоди тваринному й водному світу.

"Можливо, ви чули, що почастішали випадки викидання дельфінів на берег. Наразі висунуто теорію про те, що причиною смерті цих дельфінів є робота двигунів сонарів", – сказала вона.

Для перевірки цієї теорії науковці провели розтини дельфінів, виділили мозок і внутрішні вуха, після чого в січні 2023 року передали їх для проведення дослідження в університети в Італії та Німеччині.

Як додав т.в.о. голови Держекоінспекції України Ігор Зубович, Україна на сьогодні не має доступу до 8 заповідників і 10 природних парків, які розташовані на тимчасово окупованій території. Мова, зокрема, про Чорноморський біосферний заповідник, Асканія-Нова, Азово-Сиваський природний парк, парк Олешківські піски та Джарилгацький.

За його словами, хоча керівники перебувають на підконтрольних територіях, працівники продовжують доглядати за парками та працювати там.