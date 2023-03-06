Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Україна розслідує 104 воєнні злочини Росії, які зашкодили довкіллю, 11 із них кваліфікували як екоцид

Україна розслідує 104 воєнні злочини Росії, які зашкодили довкіллю, 11 із них кваліфікували як екоцид

6 березня, 2023 понедiлок
22:03
війна з Росією Нафтобаза, Кривий Ріг, Дніпропетровщина

Прокурори екологічних прокуратур залучені до розслідування 104 воєнних злочинів Росії, які заподіяли шкоду довкіллю, із них 11 проваджень порушено за фактом екоциду

Про це повідомила заступниця генерального прокурора Вікторія Литвинова на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна"

"Йдеться про напад на нафтобази, обстріл нафтобаз, під час яких відбувається значне забруднення і атмосферного повітря, і ґрунтів", – сказала Литвинова.

Стосовно розслідування шкоди, завданої обстрілами нафтобаз вона уточнила, що, згідно із законом, нафтобази мають розміщуватися на бетонній подушці, щоб запобігти потраплянню нафти в ґрунт. Проте внаслідок обстрілів бетон було "випалено вщент", і нафтопродукти потрапляли в ґрунт. Тепер досліджують питання, чи потрапили вони в підземні води.

Як один із прикладів екоциду Литвинова згадала про систематичні напади й обстріли Харківського фізико-технічного інституту, в якому розташовано кілька окремих об'єктів ядерної енергетики: сховище від відпрацьованого ядерного палива та підкритична установка джерела нейтронів. Від часу повномасштабного російського вторгнення територія університету зазнала 75 обстрілів різного характеру.

Литвинова також відзначила зруйнований унаслідок агресії Росії Північнокримський канал, через що вода почала підтоплювати прилеглі міста й населені пункти, що також завдало шкоди довкіллю. Аналогічне кримінальне провадження відкрили щодо пошкодження шлюзу Каховської гідроелектростанції, після чого почало відбуватися неконтрольоване скидання води річки Дніпро та зниження її рівня.

Заступниця генпрокурора зазначила, що прокуратурі відомо і про випадки завдання шкоди тваринному й водному світу.

"Можливо, ви чули, що почастішали випадки викидання дельфінів на берег. Наразі висунуто теорію про те, що причиною смерті цих дельфінів є робота двигунів сонарів", – сказала вона.

Для перевірки цієї теорії науковці провели розтини дельфінів, виділили мозок і внутрішні вуха, після чого в січні 2023 року передали їх для проведення дослідження в університети в Італії та Німеччині.

Як додав т.в.о. голови Держекоінспекції України Ігор Зубович, Україна на сьогодні не має доступу до 8 заповідників і 10 природних парків, які розташовані на тимчасово окупованій території. Мова, зокрема, про Чорноморський біосферний заповідник, Асканія-Нова, Азово-Сиваський природний парк, парк Олешківські піски та Джарилгацький. 

За його словами, хоча керівники перебувають на підконтрольних територіях, працівники продовжують доглядати за парками та працювати там.

  • Експерт WWF-Україна у жовтні 2022 року зазначав, що деякі природні ділянки в Україні неможливо будле відновити, у довоєнному вигляді їх втрачено назавжди
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
5 березня, 2023 неділя
Важливі дороги до Бахмута перебувають під вогнем РФ, але ЗСУ контролюють місто. Колонка Сергія Згурця
5 березня, 2023 неділя
Керівництво та військовослужбовці 155 бригади морської піхоти ЗС РФ відмовляються знову йти в наступ на Вугледарському напрямку, - Генштаб
Олексій Резніков
6 березня, 2023 понедiлок
Міноборони про мобілізацію в Україні: план, затверджений на початку воєнного стану, не завершений
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.4
    Купівля 38.4
    Продаж 39.26
  • EUR
    Купівля 40.26
    Продаж 41.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
6 березня
22:19
Бахмут
За оцінками НАТО, РФ втратила під Бахмутом уп'ятеро більше військових, ніж Україна, - CNN
22:19
Оновлено
Український Воїн
"Герою слава. Ми знайдемо вбивць": Зеленський відреагував на розстріл росіянами українського полоненого за слова "Слава Україні!"
21:53
Австрія
"Не може бути рішення про Україну без України": глава МЗС Австрії про умови миру з РФ
21:50
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чи вдасться втримати Бахмут, російські резервісти воюють лопатами, Китай все більше в ізоляції через підтримку Москви. Світові ЗМІ про Україну 6 березня
21:41
Межигір'я
Картини, ікони, книги й мощі: у музеї передадуть культурні цінності з "Межигір’я" і "Сухолуччя"
20:49
Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії
20:40
Залевська Тайра
Лауреатами міжнародної премії "Найхоробріша жінка" стали Юлія Паєвська та кореспондентка Еспресо в Польщі Б'янка Залевська
20:19
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:19
російські військові окупанти
Росіяни завдали 42 авіаційних і 5 ракетних ударів, а також били із РСЗВ по населених пунктах, - Генштаб
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Гібридний трибунал чи парасолька для Путіна?
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 376 дня війни: знищені човни з ворожими ДРГ та ліквідація мережі, яка постачала готівку "адміністрації" Сальдо 
19:52
Судовий вирок
СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА Ткачука
19:34
Володимир Зеленський
Президент звільнив заступника голови СБУ, низку керівників департаментів і облуправлінь спецслужби
19:33
TikTok
Міноборони Данії заборонило працівникам користуватися TikTok
19:17
Kateryna Biloruska Foundation розширює програми допомоги українським дітям
19:00
ВВП України
Мінекономіки: прогноз зростання ВВП погіршився до 1%
18:39
Запоріжжя
Окупанти вивозять руду з тимчасово окупованої Запорізької області в порт Маріуполя, - ЦНС
18:37
Вдалося повернути в Україну 8-річного хлопчика
Викраденого РФ 8-річного хлопчика повернули на підконтрольну Україні територію, - омбудсмен Лубінець
18:20
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Енергоатом: на ЗАЕС окупанти прораховують сценарії відходу та позначають обладнання, яке планують вкрасти
18:06
на фото: Сергій Лисак
"Є 10 днів": очільник Дніпропетровщини закликав цивільних повернути зброю, видану на початку масштабного вторгнення
18:03
OPINION
Віталій Кулик
Не стати Росією...
17:59
Ексклюзив
Оточення у Бахмуті зараз не загрожує нашим військам, - військовий експерт Світан
17:50
Кислиця
"Досить ґвалтувати правосуддя": Кислиця виступив проти можливого головування Росії в Раді безпеки ООН
17:46
на фото: енергообладнання
Уряд США попросив Конгрес виділити додатково $250 млн на енергообладнання для України
17:26
Верховна Рада
В Україні пропонують обмежити право членів заборонених партій обиратися депутатами
17:09
СБУ ліквідувала мережу підпільних казино, які під час окупації Херсона працювали на адміністрацію Сальдо
17:08
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін
Ніякого зиску Китай з постачання зброї Росії не отримає, - головна консультантка Націнституту стратегічних досліджень
16:51
Ексклюзив
Сергій Джердж
Було б чесно, якби Угорщина вийшла з ЄС та НАТО, - політик Джердж
16:47
Посівна трактор
На Херсонщині на вибухівці підірвався трактор: одна людина загинула й одна дістала поранення
16:28
Британія і Україна
У Великій Британії на пляжі знайшли непритомну 14-річну українку, вона померла в лікарні
16:26
Маріуполь
У тимчасово окупованому Маріуполі страйк: водіям не дають зарплату та пальне для автобусів
16:21
Ексклюзив
Запорізький напрямок є таким самим загрозливим, як і східний, – полковник СБУ Костенко
16:04
OPINION
Зоя Казанжи
На обороні, на захисті країни не можна економити
15:44
Катерина Табашник
"РФ заплямувала кров'ю всі медалі": Кулеба нагадав МОК, що росіяни вбили у Харкові матір призерки ЧЄ з легкої атлетики
15:26
Козача Лопань
РФ завдала удару по Харківщині: пошкоджено ліцей, приватні будинки, газові та електрокомунікації
15:14
Відкрито збір на коптери для аеророзвідки 46-ї Десантно-штурмової бригади
15:10
Шахтар, Ярослав Ракицький (у центрі)
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України після 16-го туру
15:00
Світлана Тихановська
Мінський суд заочно засудив опозиціонерку Тихановську до 15 років ув'язнення
14:57
Оновлено
Віталій Буяльський (в центрі)
УПЛ: "Львів" переміг "Минай", результати інших матчів 16-го туру чемпіонату України
14:53
на фото: корабель
Росія використовує торгові судна для перевезення військових вантажів через Босфор, - експерти
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV