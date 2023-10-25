Україна та РФ ведуть закулісні переговори, Київ може отримати своїх "спостерігачів" в Європарламенті. Акценти світових ЗМІ 25 жовтня

На це і не тільки звертали увагу світові ЗМІ станом на ранок 25 жовтня.

Закулісні переговори зберігають контакт між Україною та Росією, незважаючи на війну

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У The Washington Post написали, що подалі від громадськості та кривавої лінії фронту "Україна та Росія досі розмовляють".

Країни, які зараз є заклятими ворогами, ведуть жорстоку війну, встигають домовитися про кілька основних гуманітарних питань: обмін військовополоненими та тілами загиблих солдатів; прохід суден з портів Чорного моря України; і, зовсім недавно, повернення українських дітей з Росії.

У деяких випадках Москва і Київ використовують посередників, зокрема Туреччину, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Ватикан і Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Але більша частина воєнного обміну здійснюється безпосередньо окремими представниками, у тому числі під час жорстких і неприємних особистих зустрічей на українсько-російському кордоні та в Стамбулі, а також телефонних дзвінків, за словами деяких українських посадовців, залучених до дискусій.

Та жодна сторона не хоче афішувати існування цих зворотних каналів.

"Це дуже, дуже емоційно складно", — сказав Дмитро Усов, співробітник української військової розвідки, який очолює координаційний центр, який спостерігає за переговорами про обмін полоненими.

"Вони – вороги, але якщо говорити про переговорний процес, то цей конфлікт інтересів потрібно подолати", – сказав Усов. "Ми розуміємо, що б не сталося, які б у нас зараз не були стосунки, ми як українці зацікавлені в поверненні наших захисників і якщо ми відкидаємо всі канали зв’язку, ми цього зробити не зможемо".

Враховуючи жорстоку спробу Росії повалити уряд України та вкрасти її територію, було мало місця для переговорів щодо припинення війни. У березні 2022 року серія офіційних мирних переговорів провалилася. Натомість Україна та Росія знайшли іншу взаємну точку інтересу – обміну військовополоненими.

З російської сторони переговори про обмін військовополоненими веде координаційний центр при Міноборони РФ, до складу якого також входить Служба безпеки Росії – ФСБ. Окремі російські політики та бойові формування, як-от група найманців Вагнера та Ахмат, контрольовані лідером Чечні Рамзаном Кадировим, також лобіювали звільнення конкретних ув’язнених, сказав Усов.

Женевські конвенції передбачають обмін військовополоненими після закінчення бойових дій. Але Усов сказав, що Україна прагне повернути своїх полонених бойовиків якнайшвидше через докази, задокументовані Організацією Об’єднаних Націй, що деяких з них катували.

Жодна сторона не розголошує, скільки солдатів потрапило в полон.

Обмін військовополоненими, а також обміни тілами загиблих солдатів відбуваються переважно на північному сході України в Сумській області, єдиній ділянці українсько-російського кордону, куди російські війська не намагаються активно просуватися. Тим не менш, обстріли відбуваються щодня, і зазвичай під час будь-яких "торгів" оголошується припинення вогню.

Приблизно двічі на місяць фургони-рефрижератори, наповнені тілами, везуть до кордону російські та українські працівники екстрених служб, які вивантажують і перевантажують мертвих, сказав Олег Котенко, український чиновник, який до вересня контролював перевезення та пошуки зниклих безвісти.

Експерти Міжнародного комітету Червоного Хреста перевіряють документацію, спостерігають співробітники російських і українських спецслужб, сказав Котенко.

А от Туреччина стала основним місцем для просування переговорів, коли вони зайшли в глухий кут. Її обрали як нейтральну територію після того, як короткий раунд мирних переговорів у Білорусі в березні 2022 року був буквально отруєний — кілька членів української делегації загадково захворіли.

Було кілька оголошених зустрічей між українськими та російськими офіційними особами в Стамбулі, але переговори часто не розголошуються, і загальна їх кількість невідома.

Україна може отримати своїх "спостерігачів" в Європарламенті

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У Politico написали про те, що президентка Європейського парламенту Роберта Мецола припустила, що українські та молдовські законодавці можуть приєднатися до асамблеї як "спостерігачі", поки обидві країни очікують офіційного вступу до Європейського Союзу.

Минулого року ЄС визнав Україну та Молдову офіційними країнами-кандидатами, незабаром після того, як Росія вторглася в Україну. Відтоді Мецола вимагала початку офіційних переговорів про вступ цього року.

Лідери ЄС мають прийняти рішення про офіційне відкриття переговорів про вступ України та Молдови на грудневому саміті після того, як вони проаналізують довгоочікуваний звіт Європейської комісії, що містить оновлену інформацію про всі країни, які все ще чекають на час.

"Не помиляйтесь: політично, якщо країна дивиться на Європу, тоді Європа повинна широко відчинити свої двері", — сказала Мецола.

Правоцентристський політик припустив, що країнам, які збираються приєднатися, можна запропонувати безліч переваг, починаючи від пільг на єдиному ринку і закінчуючи залученням до молодіжної програми Erasmus.

"Ми можемо навіть піти далі, маючи членів-спостерігачів у цьому парламенті — це речі, які важливі для населення", — сказала вона. "Це залежить від того, що станеться в грудні".

Мецола, яка у свої 44 роки є наймолодшим президентом парламенту в історії, була першим лідером ЄС, який відвідав Київ, зустрівшись із президентом України Володимиром Зеленським 1 квітня минулого року.

"Розширення завжди було найсильнішим геополітичним інструментом Європейського Союзу", – сказав Мецола.

Колишній президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер нещодавно потрапив у заголовки газет, заявивши в інтерв’ю, що нестримна корупція в Україні повинна змусити ЄС двічі подумати, чи дозволити країні приєднатися. Він також розкритикував неназваних голосів за надмірні обіцянки щодо швидкості вступу України до ЄС.

Відповідаючи на запитання про ризик давати помилкову надію на те, що Україна зможе приєднатися до ЄС швидше, ніж реально, Мецола сказала: "Кожна країна має свій власний шлях", зазначивши, що її власній країні, Мальті, знадобилося десять років, щоб вступити. Вона також похвалила швидкий прогрес України у відповідях на першу анкету ЄС.

Вона зосередилася на підготовці, яку ЄС має здійснити, щоб дозволити вступ України, зазначивши: "Не недооцінюйте трансформаційний ефект від того, що ви є країною-кандидатом".

Що стосується потенційних членів-спостерігачів у Європейському парламенті, вона сказала, що їй доведеться підтримувати зв’язок із політичними групами парламенту та розглянути можливість надання такої ж пропозиції шести західнобалканським країнам-кандидатам, які також очікують вступу до ЄС.

Члени Європарламенту-спостерігачі від України та Молдови не матимуть права голосу та будуть призначені, а не обрані; але вони матимуть місця в інституції, яка в будь-якому випадку зросте з 705 до 720 членів після виборів до Європарламенту в червні 2024 року. "Нам потрібно буде побачити, коли це станеться, коли вони отримають право на це", — сказала Мецола.

Згідно з правилами парламенту, тільки після підписання офіційної угоди про приєднання члени Європарламенту можуть зайняти свої місця, а це означає, що до цього можуть залишитися роки.

Як Україна рятує дітей з прифронтової зони

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У The New York Times написали статтю про евакуацію дітей з прифронтових міст і сіл України. Там зазначають, що евакуація із населених пунктів поблизу лінії фронту підкреслила жорстокість боїв, коли і Україна, і Росія ведуть криваві штурми.

Український уряд наказав евакуювати сотні дітей із зруйнованих сіл на півдні України та відправляє поліцію від дому до дому, щоб переконати батьків, що настав час втекти від широкомасштабного російського обстрілу в регіоні.

Офіційні особи також евакуюють дітей на сході України, де російські війська здійснюють одні з найбільших наступальних нападів за останні місяці. За останні дні щонайменше 41 дитина була переміщена, і місцева влада благає сім’ї щонайменше у восьми громадах слідувати за своїми сусідами та піти в безпечне місце.

"Накази про обов’язкову евакуацію – не перші у своєму роді за 20-місячну війну, але вони підкреслили жорстокість бойових дій у той момент, коли і Україна, і Росія ведуть криваві штурми, які незмінно поглинають маленькі села поблизу лінії фронту. Той факт, що фронт майже рік залишався в основному нерухомим, може приховати масштаби насильства, яке відбувається щодня вздовж лінії, яка тягнеться понад 1600 км від Чорного моря до російського кордону", - пишуть журналісти.

Виміряти інтенсивність бойових дій може бути важко, але українські накази про евакуацію часто збігалися з періодами найбільшого насильства. І хоча більшість міст і сіл уздовж фронту зараз здебільшого покинуті, тисячі сімей відмовилися виїжджати.

Наприклад, керівник прес-служби Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков заявив, що насильство вздовж річки Дніпро зростає щотижня, а минулого місяця сім’ям наказали покинути 36 населених пунктів. За його словами, близько 450 дітей виїхали, але залишилося понад 1000.

Тож цього тижня влада вирішила активізувати свої зусилля, щоб переконати "маргіналізовані сім’ї" в тому, що їм потрібно переїхати, включаючи близько 800 дітей.

Бомбардування навколо Херсона відбуваються в той момент, коли українські сили активізували десантні атаки через Дніпро, які, на думку військових аналітиків, можуть бути частиною більш амбітних зусиль зі створення належного плацдарму на східному березі. Це дозволить їм ефективніше атакувати російські лінії постачання.

"Українські військові мало говорять про напади, а стан бойових дій залишається туманним. Ціллю Києва може бути просто розтягнути ресурси Росії, але Москва продовжує демонструвати свою здатність створити достатньо сил для захисту на півдні, знову переходячи в наступ на сході України", - відзначають у The New York Times.