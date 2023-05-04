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Україна в ООН: Майбутній суд над РФ стримуватиме агресорів, як колись Нюрнберг

4 травня, 2023 четвер
06:50
Світ радбез ООН

Заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин вважає, щоб відновити довіру в глобальних відносинах і зміцнити мир, необхідно забезпечити притягнення військових злочинців до відповідальності та застосування належного примусу до тих, хто порушує міжнародне право

Про це вона заявила на відкритих дебатах Радбезу щодо зміцнення довіри для підтримання миру, пише Укрінформ. 

Гайовишин вважає, що світ має поводитися так, як він поводився вісім років тому, коли Нюрнберзький трибунал був засобом боротьби з порушеннями та агресією.

"Ми віримо, що майбутній судовий процес над російськими воєнними злочинцями відіграватиме таку саму роль", - зауважила заступниця постійного представника України при ООН.

Вона зазначила, що Рада Безпеки ООН наразі не є надійним орієнтиром для зміцнення довіри, оскільки "не здатна виконувати те, заради чого була створена" відповідно до Статуту ООН.

"Найкривавіша на європейському континенті за останні вісім десятиліть повномасштабна війна розпочалася саме під час засідання Ради Безпеки", - нагадала Гайовишин.

Дипломатка зазначила, що безвідповідальна поведінка однієї країни повністю підірвала довіру, і підкреслила, що Україна рішуче виступає за її відновлення.

"Ми досягнемо успіху лише за умови забезпечення підзвітності та достатнього й належного застосування інструментарію примусу до порушника", - сказала вона. 

За її словами, у квітні ймовірний злочинець, який головував у Раді Безпеки, закріпив порушення суверенітету й територіальної цілісності іншої держави у своїй конституції.

  • 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.

Україна
Росія
Рада безпеки ООН
Радбез ООН
Війна з Росією
воєнні злочини Росії
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