Україна з початку повномасштабного вторгнення РФ отримала від Чорногорії військової допомоги на €10 млн
Загальна сума військової допомоги Чорногорії Україні з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року вже перевищила 10 мільйонів євро
Про це виданню Vijesti повідомили в міноборони країни.
"Перша пожертва, надіслана в Україну, загальною вартістю 83 650 євро мала небойовий характер, тобто містила лише захисне спорядження для бійців і так звані сухі щоденні страви, які використовуються для харчування бійців у польових умовах", - пише видання.
Під захисним спорядженням маються на увазі 500 шоломів, 300 бронежилетів і 600 бронепластин, уточнює ЗМІ.
Друга партія допомоги, вартістю понад пів мільйона євро, містила міномети 60 мм і 82 мм, а також радянські переносні зенітні ракетні комплекси "Стрела-2М".
Третій і найбільший на сьогодні пакет військової допомоги Україні від Чорногорії оцінюється у 8,24 мільйона євро. Він складався із 216 ПЗРК "Стрела-2М", 759 зенітних снарядів калібру 57 мм і майже 8000 – калібру 76 мм, а також 2,3 млн патронів 7,62 мм.
Останній на сьогодні пакет Чорногорія відправила Україні у вересні 2022 року. Там були запчастини для гелікоптерів Мі-8.
Раніше інформація про військову допомогу Чорногорії Україні була засекречена на рівні НАТО, пояснили в міністерстві оборони на запит Vijesti, але після початку оприлюднення союзниками Альянсу відповідних даних гриф секретності було знято.
У відомстві підкреслили, що Чорногорія продовжуватиме надавати Україні військову допомогу – зокрема розглядає можливість прийняти на лікування поранених українських захисників.
- Прем’єр-міністр Чорногорії Дритан Абазович і президент України Володимир Зеленський підписали 5 грудня 2022 року спільну декларацію про євроатлантичну перспективу України.
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