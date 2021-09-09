Українка вдало стартувала на тенісному турнірі в Німеччині
Українська тенісистка Катерина Завацька перемогла у першому колі грунтового турніру WTA 125 в Карлсруе
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У матчі першого кола WTA 125, який розпочався вчора, але переривався через темряву, українка Катерина Завацька у трьох сетах здобула вольову перемогу над німкенею Марією Татьяною.
У другому колі Завацька зустрінеться зі словачкою Ребеккою Шрамковою (№187 WTA).
WTA 125
Карлсруе. Перше коло
Катерина Завацька (Україна) - Татьяна Марія (Німеччина) - 5:7, 6:2, 6:4
- Нагадаємо, 8 вересня українська тенісистка Еліна Світоліна у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США програла Лейлі Енні Фернандес з Канади.
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