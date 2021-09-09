Українка вдало стартувала на тенісному турнірі в Німеччині

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У матчі першого кола WTA 125, який розпочався вчора, але переривався через темряву, українка Катерина Завацька у трьох сетах здобула вольову перемогу над німкенею Марією Татьяною.



У другому колі Завацька зустрінеться зі словачкою Ребеккою Шрамковою (№187 WTA).



WTA 125



Карлсруе. Перше коло



Катерина Завацька (Україна) - Татьяна Марія (Німеччина) - 5:7, 6:2, 6:4

Нагадаємо, 8 вересня українська тенісистка Еліна Світоліна у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США програла Лейлі Енні Фернандес з Канади.