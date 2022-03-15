Українська артилерія знищила 5 російських "Градів"

Про це повідомило оперативне командування "Північ" у Facebook.



"Артилерія військової частини ОК "Північ" знищила п'ять ворожих БМ-21 "Градів" та транспортно-заряджаючих машин", - йдеться у повідомленні.



Військові виклали відео ліквідації техніки.



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