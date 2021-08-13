Українська компанія організовує тури до РФ та окупованої Абхазії, у посольстві Грузії відреагували

Про це йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

Відомство зазначило, що дружні відносини між країнами "перебувають на високому рівні".

"Разом з тим, існують сили, які бажають втрутитись та нашкодити відносинам між двома країнами. Посольство Грузії в Україні висловлює вкрай негативне ставлення у зв’язку із організаціями турів на окуповану територію Грузії українською туристичною фірмою "Кулуар поход", – йдеться у листі.

Посольство повідомило, що звернулося до МЗС України з цього приводу.

"Ми вважаємо неприйнятним той факт, що туристична компанія в Україні організовує тури до окупованої території Грузії", – підсумовують у відомстві.

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