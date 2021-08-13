Українська компанія організовує тури до РФ та окупованої Абхазії, у посольстві Грузії відреагували
Посольство Грузії в Україні прокоментувало інформацію про те, що українська компанія "Кулуар поход" організовує турпоходи до окупованого регіону Абхазія
Про це йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.
Відомство зазначило, що дружні відносини між країнами "перебувають на високому рівні".
"Разом з тим, існують сили, які бажають втрутитись та нашкодити відносинам між двома країнами. Посольство Грузії в Україні висловлює вкрай негативне ставлення у зв’язку із організаціями турів на окуповану територію Грузії українською туристичною фірмою "Кулуар поход", – йдеться у листі.
Посольство повідомило, що звернулося до МЗС України з цього приводу.
"Ми вважаємо неприйнятним той факт, що туристична компанія в Україні організовує тури до окупованої території Грузії", – підсумовують у відомстві.10 серпня блогер та ветеран війни з РФ Валерій Маркус поширив інформацію про те, що компанія "Кулуар Поход" влаштовує гірські тури до РФ, а також до окупованої Абхазії.
У "Кулуар поход" заявили, що не організовують турів до Абхазії, а лише консультують туристів щодо маршрутів. Компанія принесла вибачення за "неправильно подану інформацію".
"Ми просимо туристів утриматись від сходжень в Абхазії. Із свого боку просимо вибачення за неправильно подану інформацію, яку вже зараз виправляємо. Особливо у наших грузинських колег, із якими нас єднає багаторічна співпраця", - йдеться у заяві.
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