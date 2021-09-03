Українські військові оприлюднили відео спецоперації з порятунку афганських перекладачів, які працювали на Канаду
Головне управління розвідки оприлюднило відео, як військові виходили у Кабул з аеропорту для проведення спецоперації з евакуації громадян
Відео оприлюднила прессслужба ГУР у Facebook.
"Для того, щоб знайти та безпечно забрати людей з евакуаційного списку спецпризначенці ГУР пішки виходили за межі захищеного периметра аеропорту. На таке ризиковане рішення не наважувалися жодна з інших евакуаційних місій, бо зона за територією аеропорту вже знаходилася під контролем бойовиків "Талібану". Проте саме такий підхід дозволив знайти та забрати максимально можливу кількість людей узгоджених на евакуацію", - йдеться у повідомленні.
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Там додали, що у місії відзначились і пілоти, які працювали в складних умовах та у загрозі обстрілу.
"Евакуйовані люди були приголомшені тим, що українські спецпризначенці пішли на особистий ризик, щоб врятувати цивільне населення", - заявили у ГУР.
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