Українським адвокатам пропонують дозволити носіння травматичної зброї: комітет Ради підтримав законопроєкт
Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики підтримав законопроєкт №4612, яким пропонують дозволити носити з собою травматичну зброю адвокатам
Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.
"Члени комітету визнали таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, законопроєкт №4612", - йдеться у повідомленні.
Законопроєкт пропонує надати право адвокату на придбання, носіння, облік, зберігання та застосування пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.
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