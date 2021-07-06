Українським адвокатам пропонують дозволити носіння травматичної зброї: комітет Ради підтримав законопроєкт

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Члени комітету визнали таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, законопроєкт №4612", - йдеться у повідомленні.

Законопроєкт пропонує надати право адвокату на придбання, носіння, облік, зберігання та застосування пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

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