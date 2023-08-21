На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 21 серпня.

Український контрнаступ може не досягнути Мелітополя

Таку думку висловлює The Washington Post. Після більш ніж двох місяців виснажливих боїв на величезній лінії фронту українські війська досі не змогли здійснити жодного значного прориву, наголошують у виданні. Попри те, що ЗСУ завдає росіянам великих втрат, "вони також зазнали значних втрат і опинилися в хащах російських мінних полів, окопів та інших фортифікаційних споруд". Успіхи українців WP називає "незначними".

"Американська розвідувальна спільнота дійшла висновку, що український контрнаступ не досягне принаймні однієї зі своїх ключових цілей – звільнення ключового південно-східного міста Мелітополя", – пише The Washington Post.

Якщо так трапиться, тоді Києву не вдасться досягти головної мети – розірвати сухопутний міст Росії до Криму під час цьогорічного наступу.

"Мелітополь, через який проходять дві ключові автомагістралі та залізнична лінія, вважається воротами до Криму. Його захоплення підірвало б здатність Росії зміцнювати півострів і завдало б деморалізуючого удару, створивши для Кремля незліченну кількість стратегічних головних болів і відкривши двері для України для подальшого просування в напрямку Криму", – підкреслює видання.

Окрім того, медіа дещо згущує й фарби навколо оцінки перспектив контрнаступу Заходом. Мовляв, на публіці західні політики і дипломати повторюють, що їхні уряди підтримуватимуть Україну в її захисті стільки, скільки буде потрібно. У приватних розмовах розмови більш похмурі і скептичні, багато чиновників похмуро оцінюють перспективи України вигнати російських загарбників.

"Американські посадовці та їхні європейські колеги стають дедалі обережнішими щодо того, чого, як вони сподіваються, може досягти контрнаступ України", – зазначає WP.

Тут видання також згадує про нещодавні заяви, які лунали з боку представників НАТО, проте згодом були спростовні. WP вважає, що Столтенберг "був змушений відступити від висловлювань свого підлеглого".

"Але поступки з боку України, схоже, є чимось, на що багато хто в західних країнах готовий піти. Роль США у підтримці України, ймовірно, стане більш поляризаційною всередині країни, оскільки війна затягується і наближаються вибори 2024 року. Деякі опитування показують, що більшість американських виборців, особливо республіканців, скептично ставляться до додаткової допомоги Києву", – провадить WP суперечливу для України лінію.

Тут WP цитує так звану "темну конячку", чия думка виринула нещодавно в одному з інтерв'ю американським виданням – Вівека Рамасвамі:

"Я б заморозив нинішні лінії контролю, і це залишило б частину Донбасу під контролем Росії, – заявляє він. – Я б також взяв на себе зобов'язання, що НАТО не прийме Україну в НАТО".

Разом із тим видання подає й думку, що статус-кво частини українських територій – це не припинення війни, а лише тимчасова перерва.

"Перемир'я, засноване на заморожуванні статус-кво у вигляді продовження російської окупації Криму і Донбасу, винагородило б агресію Путіна і лише призупинило б бойові дії", – цитують у WP ессе наукової співробітниці Брукінгса Констанце Штельценмюллер.

Повна дипломатична перемога Києва може допомогти компенсувати відсутність повної воєнної перемоги, зазначає WP у підсумку.

Фото: GeneralStaff.ua

F-16 будуть в Україні до кінця року

Попри низку специфічних прогнозів щодо українського контрнаступу, F-16 нарешті вирушать до України, говорять у CNN.

"Ми плануємо надати винищувачі ближче до нового року, близько шести з них. Потім 8 у наступному році, а потім ще п'ять", – зазначає прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Український президент назвав це рішення історичним та найважливішим на сьогодні. Варто відзначити, що умовами передачі є навчання українського персоналу, створення інфраструктури та логістики, а також отримання необхідного дозволу. Тож, ймовірно, пройдуть місяці, перш ніж Україна зможе використовувати ці літаки. Оскільки, за словами американського чиновника, навчання триватиме щонайменше шість місяців, і США зобов'язалися схвалити передачу винищувачів для України, як тільки воно завершиться.

Як стало відомо попередньо, літаки обіцяють також Нідерланди, пише Politico, країна підтвердила рішення після того, як минулого тижня адміністрація Байдена дала остаточне схвалення на поставку голландських і данських F-16 в Україну, як тільки завершиться підготовка пілотів.

"Сьогодні ми можемо оголосити, що Нідерланди і Данія беруть на себе зобов'язання щодо передачі літаків F-16 Україні та українським ВПС, включаючи співпрацю зі Сполученими Штатами та іншими партнерами, як тільки будуть виконані умови для такої передачі", – сказав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на спільній пресконференції із Зеленським на військовій авіабазі в Ейндховені.

На думку Politico, таке рішення США знаменує собою різкий поворот у позиції адміністрації Байдена, яка упродовж останнього року відмовлялася схвалювати будь-яку передачу літаків або проведення тренувань через побоювання, що це може призвести до ескалації напруженості у відносинах з Росією.

"Ця зміна свідчить про те, що Вашингтон знову відчуває необхідність якнайшвидше доставити винищувачі на поле бою на тлі зростання занепокоєння щодо перспектив повільного контрнаступу Києва", – підкреслює медіа.

Фото: gettyimages