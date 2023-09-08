Український контрнаступ набирає обертів, як Росія намагається його уповільнювати, Блінкен засудив "фіктивні вибори" на окупованих територіях. Акценти світових ЗМІ 8 вересня

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 8 вересня.

Український контрнаступ набирає обертів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що контрнаступ України, який був повільним у перші дні і відвоював у росіян невелику територію, впевнено прогресує, пише The New York Times.

"Українці поступово набирають обертів, – цитує NYT його звернення до членів Європейського парламенту. – І це доводить важливість нашої підтримки, а також нашу здатність і готовність продовжувати цю підтримку, тому що це важкі бої. Важкі бої, але вони змогли прорвати лінії оборони російських військ і просуваються вперед".

Минулого тижня Сполучені Штати відзначили помітний прогрес українських сил у їхньому контрнаступі на південь і підтвердили, що солдати воюють "хоробро і мужньо".

На цій заяві Столтенберга також акцентує The Washington Post, наголошуючи на просуванні попри важкі бої. Окрім того, видання підкреслює також нову допомогу від Пентагону. Йдеться про боєприпаси зі збідненим ураном, які здатні пробивати броню.

Як Росія намагалася контрнаступ уповільнювати

Через три місяці після початку контрнаступу українських військ російські окупаційні війська в основному змогли утримати свої позиції, часто завдяки тому, що навчилися на минулих помилках, аналізує The Washington Post.

"Вони відновили розгромлені підрозділи, замінили їх новими і перейшли від широкомасштабних атак до оборони добре укріплених ліній фронту, демонструючи, що, попри великі втрати, Москва готова окопатися надовго і чекати, поки рішучість західних прихильників України не зменшиться", – пояснює видання.

Тут аналітики зазначають, що росіяни відмовилися від своєї тактики початку війни із розтягуванням військ. Зосереджуючись на обороні окупанти відновлюють наступ на повернуте українськими військами місто Куп'янськ. Проте Але, на думку експертів, цей наступ можна розглядати як частину оборонної стратегії – крок, спрямований на те, щоб не дати українським силам сконцентруватися на півдні.

"Вони роблять це тому, що лінія фронту в Україні дуже довга, – цитує WP голову військової адміністрації Куп'янська Андрія Бєсєдіна. – Вони просто кидають своїх солдатів у м'ясорубку".

Минулого року російські військові зазнали великих втрат на тлі хаотичного наступу, а деякі підрозділи, за оцінками США, були майже повністю знищені. Проте виснажені ряди були поповнені завдяки "частковій мобілізації", в ході якої призвали сотні тисяч чоловіків, а також через набір із в'язниць – метод, адаптований з часів "Вагнера".

Міністерство оборони Великої Британії навесні підрахувало, що Росія може виставити приблизно таку ж кількість військ, як і на початку вторгнення.

Попри великі втрати Північного військового округу Росії, її Південний військовий округ, який взяв на себе основну відповідальність за оборону окупованої території у стратегічно важливій Запорізькій області, перебував у резерві на початку війни і зміг зустріти контрнаступ України свіжими, але досвідченими силами. Ці солдати провели місяці, окопуючись, готуючись саме до такого типу оборонних операцій.

Блінкен засудив "фіктивні вибори" на окупованих територіях

Так звані "вибори" із "голосуванням" за встановлені Росією законодавчі органи в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях розпочнеться у п'ятницю і завершиться в неділю. Ці дії вже засудили Україна та Захід, повідомляє The Guardian.

"Це є грубим порушенням міжнародного права, яке Росія продовжує ігнорувати", – наголосила цього тижня Рада Європи.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що "фіктивні вибори, які Росія проводить на окупованих територіях України, є нелегітимними".

Як додає видання. "Голосування" заплановане на ті ж вихідні, що і місцеві вибори в Росії. В окупованих регіонах дострокове "голосування" розпочалося минулого тижня, коли члени виборчих комісій ходили від дверей до дверей або створювали імпровізовані виборчі дільниці в громадських місцях, щоб залучити перехожих.