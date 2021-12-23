Українського футболіста госпіталізували після "нокауту" в матчі Кубка Бельгії

Про це повідомляє GVA.be.

Швед вийшов на заміну в середині другого тайму, але пробув на полі лише п'ять хвилин. Українець залишив стадіон після зіткнення з голкіпером суперника, через яке він ненадовго знепритомнів.

За словами головного тренера "Мехелена" Воутера Вранкена, коли одноклубники підійшли до Мар'яна Шведа він був непритомний, і лише після того, як його перевернули на бік, футболіст прийшов до тями.

"Коли наші гравці підійшли до нього, Швед був непритомний. Він лежав на спині, але не рухався. Потім його перевернули на бік, і Мар'ян прокашлявся. Сподіваюся, він не сильно постраждав. Удар припав в основному по голові та ребрах", - сказав Вранкен.

У підсумку "Мехелен" програв "Ейпену" 1:3 та вилетів з Кубка Бельгії.

Загалом у нинішньому сезоні Мар'ян Швед зіграв за "Мехелен" 18 матчів, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.

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