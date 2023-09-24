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Українці вперше знищили російську "мотолигу" із встановленою на ній корабельною РСЗВ "Вогонь", - ЗМІ

24 вересня, 2023 неділя
20:23
Війна з Росією Знищена російська "мотолига" із встановленою на ній корабельною РСЗВ "Вогонь"

Сили оборони України знищили перший російський багатоцільовий легкий броньований тягач (БТ-ЛБ) з пусковими установками радянського вогнеметно-запалювального корабельного комплексу А-22 "Вогонь"

Відповідні фотографії оприлюднили в соціальних мережах, передає український портал "Мілітарний".

Як стверджується, бойова машина була знищена поблизу селища Козачі Лагері, що на лівобережжі Херсонщини.

"Враховуючи наближеність населеного пукту до позицій українських військових, засобом ураження міг бути FPV-дрон або дрон з можливістю скидання боєприпасів. Підтвердженням цього може слугувати обгорілий корпус бойової машини та візуальна відсутність осколкових пошкоджень", - зазначається у повідомленні.

Що відомо про корабельну РСЗВ "Вогонь"

А-22 "Вогонь" - це відомий з часів СРСР вогнеметно-запалювальний корабельний комплекс калібру 140 мм, що призначений для озброєння десантних суден на повітряній подушці.

Пускова установка, що має індекс МС-227, оснащується некерованими ракетами ОФ-45, ЗЖ-45 або ОФД-45.

Основний боєприпас ОФ-45 призначений для ураження легоброньованої техніки та піхоти, його варіант ОФД-45 має потужнішу бойову частину та збільшену дальність ураження. Дальність ведення вогню снарядами ОФ-45 доходить до 4500 метрів, ОФД-45 - до 9500 метрів. Маса бойової частини у першому випадку складає 5,56 кілограма, у другому - 6 кілограмів.

Також є запалювальні снаряди ЗЖ-45, що за своїми характеристиками близькі до ОФ-45.

Крім того, сама пускова установка має два типи, перший – це МС-227, що у походному стані розміщується у спеціальній ніші, другий – МС-227П, що стаціонарно розміщується на палубі. На російських МТ-ЛБ найімовірніше використовується саме МС-227П.

Установка вміщує в собі 22 ракети, на кораблях боєзапас зберігається в спеціальних нішах, у випадку з МТ-ЛБ найімовірніше заряджається вручну.

"Відсутність корабельних систем управління вогнем змусила росіян інтегрувати на цей комплекс оптичні засоби для наведення", - наголосує портал "Мілітарний".

російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окупанти
Військові новини
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