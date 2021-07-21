Українці зможуть отримувати гарантію на товар інтернетом: Зеленський підписав закон

Про це повідомляє сайт Офісу президента.



Закон передбачає можливість отримання споживачем експлуатаційних документів та гарантійних зобов'язань в електронному вигляді на офіційному веб-сайті виробника - йдеться про паспорт або будь-який інший документ на технічно складні побутові товари, що додається до них.



"Ухвалення закону актуальне, оскільки сьогодні споживачі купують усе більше товарів через інтернет-магазини, і багато компаній пропонують реєстрацію в особистих кабінетах з метою ефективної комунікації з ними та надання доступу до експлуатаційних документів. Таким чином здійснюється діджиталізація бізнес-процесів та покращення сервісу, що надається споживачу при гарантійному обслуговуванні товарів", - пояснили в ОПУ.



У Зеленського додали, що впровадження цього закону має також спростити умови ведення бізнесу.



Закон набирає чинності наступного дня після його опублікування.



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