Очільник оборонного комітету ВР назвав причини падіння обсягів військової допомоги Україні

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова Комітету ВР з питань нацбезпеки й оборони Олександр Завітневич.

"На жаль, одна з причин – це неготовність ОПК країн НАТО до війни такої тривалості та ще й з такою інтенсивністю витрат боєприпасів на полі бою, потребами військової техніки для утримання паритету з РФ, яка готувалася до війни десятиліттями. Ті запаси, що були на складах західних країн, значною частиною витрачені й потребують інвестицій для поповнення", - сказав він.

Політик нагадав, що значна частина озброєння, яку отримує Україна, – високотехнологічна, тому її виготовлення – питання не одного дня.

"Інша причина є наслідком об’єктивних процесів, тих процедур, за якими розвивається економіка Заходу. Слід врахувати, що на Заході немає воєнного стану, а тому і немає можливості різко змінити обсяги замовлення та виділити ресурси на виробництво озброєння та військової техніки (ОіВТ). На відміну від авторитарних та дикторських форм правління, де в ручному режимі можна змінювати контракти, державні замовлення і навіть перепрофільовувати цілі підприємства, на Заході – ринкова економіка. Там все відбувається у цивілізованому порядку мирного часу, в якому діє поняття контракту, відповідальності за його виконання та великих штрафів за порушення", - пояснив Завітневич.

Він наголосив, що йдеться винятково про економічні труднощі донорів безпекової допомоги, водночас солідарність з Україною залишається на високому рівні.

Що стосується США, то, за словами політика, країна стала заручницею політичних процесів, які пов'язані з майбутніми виборами президента.

У листопаді 2023 року повідомлялося, що ЄС не зможе виконати обіцянку щодо постачання мільйона артснарядів в Україну до березня 2024 року.

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