Поліція Польщі повністю підтримує протестувальників, - водій фури, з якої висипали зерно 

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"У мене склалася думка, що поліція цілком і повністю підтримує протестувальників. На наш виклик вони приїхали швидко вже до пункту пропуску, коли ми покинули місце, де було висипане збіжжя. Я хотів зафіксувати інцидент, передати їм всі дані. Разом зі своїми колегами я просив, щоб нас відвезли до райвідділу поліції, ми хотіли надати докази. Але реакцією поліції була просто посмішка. Вони не хотіли реагувати на моє звернення. Я попросив пред'явити їх особисті дані, посвідчення, щоб зафіксувати їх через відмову у зверненні", - розповів Ширитюк.

Поліція швидко відреагувала на виклик вдруге лише після того, як водій отримав номер телефону українського консула у Польщі.

"Небайдужі люди дали номер телефону нашого консула, я розказав йому дану ситуацію. Тоді вони (поліція, - ред.) швиденько приїхали ще раз, взяли усі документи, відвезли у райвідділ, щоб написати заяву, відібрати усі фото і відеоматеріали. Адже у нас навіть було відео з учасником страйку, який особисто почав відкривати ці люки у трьох автомобілях, він перший почав агресію. Агресія була явна, видно що чоловіки агресивно налаштовані. Але збитки поліцейськими оцінювались "на око"", - сказав водій.

За його словами, це стовідсотково запланована акція поляків, оскільки мітинг почався у той самий день. Це був перший день протесту, коли вони вирішили висипати це збіжжя.

"Були затримані наші три транспортні засоби. Вони хотіли затримати ще більше, щоб це красивіше виглядало "на картинці". Вони чекали поки приїде чоловік на ваговозі, тоді зібрали великий натовп, близько 70 людей, і чекали приїзду журналістів. Поки ми з ними спілкувалися, підходили польські фермери, вони хотіли дізнатися як працює система задніх бортів, щоб скинути це зерно. Нас вводили в оману, позаяк ми пред'явили всі докази, що наші транспортні засоби рухаються тільки транзитом. Ми пояснили, що у Польщу збіжжя не возимо, лише рухаємось транзитом через їхню країну. Тоді нам сказали очікувати рішення "старших організаторів", мовляв, вони вирішують нашу долю, чи поїдемо ми через територію Польщі, чи повернемось в Україну. Після приїзду журналістів, коли появились камери, натовп масово, одночасно почав рух автомобілів, почав виконувати цю диверсію та висипати збіжжя з вантажних автомобілів", - розповів Ширитюк.