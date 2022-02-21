Укрпошта запустила послугу переказу грошей на картку за номером телефону
Поштовий оператор Укрпошта запустив послугу переказу грошей на картку за номером телефону
Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у Facebook, передає Еспресо.TV.
Щоб здійснити переказ на картку за номером телефону, потрібно вказати номер телефона отримувача (замість 16-значного номеру картки отримувача). Потреби розголошувати карткові реквізити немає.
"Ми прагнемо розширювати фінансові послуги та покращувати їхню якість. І враховуючи, як у нас збільшуються показники щодо фінпослуг, ми на правильному шляху", - зазначив Смілянський.
- Нагадаємо, 1 лютого Укрпошта запустила онлайн-оплату за відправлення посилок.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.28
Купівля 28.28Продаж 28.72
-
EUR
Купівля 32.06Продаж 32.67
- Актуальне
- Важливе