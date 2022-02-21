Укрпошта запустила послугу переказу грошей на картку за номером телефону

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у Facebook, передає Еспресо.TV.



Щоб здійснити переказ на картку за номером телефону, потрібно вказати номер телефона отримувача (замість 16-значного номеру картки отримувача). Потреби розголошувати карткові реквізити немає.



"Ми прагнемо розширювати фінансові послуги та покращувати їхню якість. І враховуючи, як у нас збільшуються показники щодо фінпослуг, ми на правильному шляху", - зазначив Смілянський.

Нагадаємо, 1 лютого Укрпошта запустила онлайн-оплату за відправлення посилок.