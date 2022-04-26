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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Укрзалізниця назвала кількість жертв і потерпілих в результаті ранкових обстрілів її інфраструктури

Укрзалізниця назвала кількість жертв і потерпілих в результаті ранкових обстрілів її інфраструктури

26 квітня, 2022 вiвторок
00:04
війна з Росією

25 квітня від обстрілів росіян один залізничник загинув, четверо отримали поранення

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

"Один залізничник загинув та чотири поранені. Так закінчується сьогоднішній день, коли російскі війська обстріляли п’ять наших станцій", - написав Камишін.

 
  • Нагадаємо, 25 квітня 2022 р, російські окупанти здійснили обстріл 5 залізничних станцій центрального та західного регіонів України, повідомляють про постраждалих.
  • Внаслідок ракетного удару 25 квітня стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне". 
  • Ексміністр закордонних справ України вважає, що бомбардування залізниці - невдала спроба Росії зупинити постачання зброї в Україну. 
  • Рятувальники Львівщини показали, як ліквідовували пожежу на Золочівщині після ракетного удару.
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