Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.



"Один залізничник загинув та чотири поранені. Так закінчується сьогоднішній день, коли російскі війська обстріляли п’ять наших станцій", - написав Камишін.

Нагадаємо, 25 квітня 2022 р, російські окупанти здійснили обстріл 5 залізничних станцій центрального та західного регіонів України, повідомляють про постраждалих.

Внаслідок ракетного удару 25 квітня стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне".

Ексміністр закордонних справ України вважає, що бомбардування залізниці - невдала спроба Росії зупинити постачання зброї в Україну.

Рятувальники Львівщини показали, як ліквідовували пожежу на Золочівщині після ракетного удару.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb