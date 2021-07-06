Укрзалізниця спільно з Нацполіцією виявила можливе розкрадання близько 140 тонн дизпалива на 4 млн грн
Укрзалізниця спільно з Національною поліцією України виявила можливе розкрадання близько 140 тонн дизельного пального загальною вартістю 4 млн грн
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Згідно з повідомленням, апарат директора з економічної та інформаційної безпеки Укрзалізниці та Нацполіція провели спільні заходи щодо виявлення та запобігання розкраданням пально-мастильних матеріалів. Такі інвентаризації пройшли на території близько двадцяти локомотивних компаній.
Зазначається, що за результатами інвентаризацій було виявлене розкрадання близько 140 тонн дизпалива орієнтовною вартістю 4 млн грн.
Зокрема, зазначили у пресслужбі, в одному з локомотивних депо виявлено 54,7 тонн надлишків дизельного пального. У цьому ж депо встановлено факт недоливу 2 тис. кг дизпального до локомотива. При цьому на зазначений локомотив було виписано два маршрутні листи, що підтверджує факт ведення "чорної бухгалтерії". За цими фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Крім того, додали у компанії, серед порушень, які були виявлені, нестача дизпалива, заправка дизелем локомотивів, які фактично знаходились у ремонті, чи очікували ремонту, надлишкова заправка локомотивів пальним та мастилом, неправомірне списання пального, недолив, факт фіктивного походження та оприбуткування цистерни з пальним. Також зафіксовані факти розкрадання та неналежного зберігання мастила.
У пресслужбі зауважили, що компанія ініціювала службові перевірки всіх депо, де було виявлено порушення.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.13
Купівля 27.13Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 32.09Продаж 32.51
- Актуальне
- Важливе