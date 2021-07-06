Укрзалізниця спільно з Нацполіцією виявила можливе розкрадання близько 140 тонн дизпалива на 4 млн грн

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.



Згідно з повідомленням, апарат директора з економічної та інформаційної безпеки Укрзалізниці та Нацполіція провели спільні заходи щодо виявлення та запобігання розкраданням пально-мастильних матеріалів. Такі інвентаризації пройшли на території близько двадцяти локомотивних компаній.



Зазначається, що за результатами інвентаризацій було виявлене розкрадання близько 140 тонн дизпалива орієнтовною вартістю 4 млн грн.



Зокрема, зазначили у пресслужбі, в одному з локомотивних депо виявлено 54,7 тонн надлишків дизельного пального. У цьому ж депо встановлено факт недоливу 2 тис. кг дизпального до локомотива. При цьому на зазначений локомотив було виписано два маршрутні листи, що підтверджує факт ведення "чорної бухгалтерії". За цими фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження.



Крім того, додали у компанії, серед порушень, які були виявлені, нестача дизпалива, заправка дизелем локомотивів, які фактично знаходились у ремонті, чи очікували ремонту, надлишкова заправка локомотивів пальним та мастилом, неправомірне списання пального, недолив, факт фіктивного походження та оприбуткування цистерни з пальним. Також зафіксовані факти розкрадання та неналежного зберігання мастила.



У пресслужбі зауважили, що компанія ініціювала службові перевірки всіх депо, де було виявлено порушення.

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