Укрзалізниця запустила оновлений приміський поїзд Харків - Краматорськ
Укрзалізниця з листопада запустила модернізований приміський поїзд, який курсуватиме на маршруті Харків - Краматорськ - Харків
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Згідно з повідомленням, з листопада на маршрут Харків - Краматорськ - Харків вийшов оновлений комфортабельний приміський електропоїзд ЕР2Т-7104.
Зазначається, що капітальний ремон із модернізацією поїзда виконали на Київському вагоноремонтному заводі. У вагонах було відновлене внутрішнє салонне обладнання: сидіння замінені на м'які комфортабельні, встановлено світлодіодне освітлення. Поїзд пристосували для потреб маломобільних груп пасажирів: облаштували місця для людей з інвалідністю та пасажирів з дітьми, передбачили місця для зручного перевезення велосипедів. Крім того, здійснено капітальний ремонт колісних пар, допоміжних машин, гальмівного та електрообладнання.
За інформацією Укрзалізниці, поїзд відправляється з Харкова щоденно, крім середи, о 10:16 і прибуває до Краматорська о 14:55. З Краматорська поїзд відправляється о 15:20 і прибуває до Харкова о 20:00.
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