Такі дані станом на 16 січня навів Офіс генпрокурора.

Усього внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні постраждали понад 1352 дитини, однак ці цифри не точні, підрахунок триває в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Статистика по областях:

Донецька область - 429 постраждалих дітей;

Харківська - 269;

Київська - 117;

Запорізька - 84;

Херсонська - 83;

Миколаївська - 82;

Чернігівська - 68;

Луганська - 66;

Дніпропетровська - 56.

В ОГП нагадали, що 16 січня військові РФ нанесли два ракетні удари по Запоріжжю, внаслідок чого було травмовано трьох дітей.

Станом на 23 грудня 2022 року буловідомо про 13 613 українських дітей, яких окупанти вивезли на територію РФ.

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