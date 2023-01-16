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Унаслідок російської агресії в Україні загинуло вже 455 дітей

16 січня, 2023 понедiлок
09:49
війна з Росією швидка

Унаслідок російської агресії в Україні, за даними ювенальних прокурорів, загинуло вже 455 дітей, іще понад 897 отримали поранення різного ступеню тяжкості

Такі дані станом на 16 січня навів Офіс генпрокурора.

Усього  внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні постраждали понад 1352 дитини, однак ці цифри не точні, підрахунок триває в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Статистика по областях:

  • Донецька область - 429 постраждалих дітей;
  • Харківська - 269;
  • Київська - 117;
  • Запорізька - 84;
  • Херсонська - 83;
  • Миколаївська - 82;
  • Чернігівська - 68;
  • Луганська - 66;
  • Дніпропетровська - 56.

В ОГП нагадали, що 16 січня військові РФ нанесли два ракетні удари по Запоріжжю, внаслідок чого було травмовано трьох дітей.

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