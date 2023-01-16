Унаслідок російської агресії в Україні загинуло вже 455 дітей
Унаслідок російської агресії в Україні, за даними ювенальних прокурорів, загинуло вже 455 дітей, іще понад 897 отримали поранення різного ступеню тяжкості
Такі дані станом на 16 січня навів Офіс генпрокурора.
Усього внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні постраждали понад 1352 дитини, однак ці цифри не точні, підрахунок триває в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Статистика по областях:
- Донецька область - 429 постраждалих дітей;
- Харківська - 269;
- Київська - 117;
- Запорізька - 84;
- Херсонська - 83;
- Миколаївська - 82;
- Чернігівська - 68;
- Луганська - 66;
- Дніпропетровська - 56.
В ОГП нагадали, що 16 січня військові РФ нанесли два ракетні удари по Запоріжжю, внаслідок чого було травмовано трьох дітей.
- Станом на 23 грудня 2022 року буловідомо про 13 613 українських дітей, яких окупанти вивезли на територію РФ.
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