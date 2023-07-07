Уночі сили ППО знищили 12 з 18 "шахедів"
У ніч на 7 липня армія РФ атакувала іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Повітряні Сили знищили 12 ударних БПЛА
Про це в telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Загалом уночі було зафіксовано пуски 18 "шахедів".
У результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БПЛА Shahed-136/131.
- Нагадаємо, у ніч на 7 липня російська армія атакувала Дніпропетровщину "шахедами", унаслідок чого було пошкоджено авто, зайнялися пожежі, двоє людей загинули.
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