УПЛ: розклад матчів і трансляцій 16-го туру
У п'ятницю, 1 грудня, стартує 16-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляції матчів УПЛ доступні, зокрема, на OTT-платформах Megogo, "Київстар", Vodafone TV, Volia TV, Omega TV, Sweet TV та Setanta Sports, телеканалах УНІАН, Sport 1 та "Суспільному".
Українська Прем'єр-ліга
16-й тур
П'ятниця, 1 грудня
17:00 "Полісся" - "Верес" (Трансляція - Ютуб)
Субота, 2 грудня
13:00 "Колос" - "Оболонь" (OTT)
15:00 "Кривбас" - "Олександрія" (Ютуб)
17:00 "Дніпро-1" - "Ворскла" (2+2)
Неділя, 3 грудня
13:00 "Минай" - "Динамо" (Ютуб, Суспільне Спорт, Спорт 1)
15:00 "Чорноморець" - ЛНЗ (OTT)
17:00 "Шахтар" - "Металіст-1925" (OTT)
Понеділок, 4 грудня
13:00 "Зоря" - "Рух" (Уніан)
- У понеділок, 27 листопада, відбувся останній матч 15-го туру чемпіонату України з футболу - "Дніпро-1" розгромив одеський "Чорноморець".
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