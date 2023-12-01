Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт УПЛ: розклад матчів і трансляцій 16-го туру
Анонс

УПЛ: розклад матчів і трансляцій 16-го туру

1 грудня, 2023 п'ятниця
06:45
Спорт Ворскла - Дніпро-1

У п'ятницю, 1 грудня, стартує 16-й тур чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Трансляції матчів УПЛ доступні, зокрема, на OTT-платформах Megogo, "Київстар", Vodafone TV, Volia TV, Omega TV, Sweet TV та Setanta Sports, телеканалах УНІАН, Sport 1 та "Суспільному".   

Українська Прем'єр-ліга

16-й тур

П'ятниця, 1 грудня

17:00 "Полісся" - "Верес" (Трансляція - Ютуб)

Субота, 2 грудня

13:00 "Колос" - "Оболонь" (OTT)

15:00 "Кривбас" - "Олександрія" (Ютуб)

17:00 "Дніпро-1" - "Ворскла" (2+2)

Неділя, 3 грудня

13:00 "Минай" - "Динамо" (Ютуб, Суспільне Спорт, Спорт 1)

15:00 "Чорноморець" - ЛНЗ (OTT)

17:00 "Шахтар" - "Металіст-1925" (OTT)

Понеділок, 4 грудня

13:00 "Зоря" - "Рух" (Уніан)

  • У понеділок, 27 листопада, відбувся останній матч 15-го туру чемпіонату України з футболу - "Дніпро-1" розгромив одеський "Чорноморець".
футбол
УПЛ
чемпіонат України
Читайте також:
москва, кремль
30 листопада, 2023 четвер
В Росії росте рівень соціальної напруги, - ГУР
Генрі Кіссінджер
30 листопада, 2023 четвер
Помер колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер
збитий "Шахед"
30 листопада, 2023 четвер
Українська ППО вночі знищила 14 із 20 ворожих БПЛА
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.06
    Купівля 37.06
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 40.2
    Продаж 41.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
1 грудня
07:28
ожеледиця сніг дорога
На Київщині сьогодні дощ і мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця
07:22
повітряна тривога
У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу ворожих БПЛА
07:15
Ілюстративне фото
В Росії літак Boeing-777 здійснив аварійну посадку з 422 людьми на борту
06:57
Андрій Коболєв
Справу ексочільника Нафтогазу Коболєва скерували до суду
06:49
Крилаті бомби GLSDB
Постачання Україні далекобійних ракет США перенесли на наступний рік, - Reuters
06:38
КНДР, Північна Корея
США наклали санкції на громадян КНДР, зокрема причетних до запуску супутника-шпигуна
06:31
ЗСУ
ISW: армія РФ просунулася на Авдіївському напрямку, ЗСУ на Херсонщині намагаються наступати південніше Кринок
06:18
москва, кремль
У Кремлі стурбовані, що невдачі на війні в Україні вплинуть на результати виборів у РФ, - ISW
05:02
пенсіонер
"Вже пожив своє - йди на фронт": росіяни запустили новий фейк про мобілізацію в Україні
04:42
Соловйов та путін
"Формують мережу пропагандистів": росіяни відкривають "школи журналістики" на тимчасово окупованих територіях
03:59
Інфографіка
Зоря, Даниїл Алефіренко, Ліга конференцій
Ліга конференцій: який вигляд має турнірна таблиця групи "Зорі" перед останнім туром
02:47
Військова повістка
"В Україні розпочали мобілізацію студентів": добірка російських фейків за 30 листопада
01:59
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
"Навіть не можу уявити, що його хтось колись поб’є": ексчемпіон світу дав прогноз на бій Усик - Ф'юрі
01:46
Оновлено
повітряна тривога
Нічна атака "шахедами": Повітряні Сили оголосили відбій загрози
01:20
ізраїльські солдати
Війна в Ізраїлі: ХАМАС звільнив з полону ще 6 заручників
00:27
Зоря
УЄФА переплутав емблему луганської "Зорі" з логотипом московського ЦСКА
00:17
долар євро валюта обмін
НБУ скасував усі обмеження на продаж населенню готівкової валюти
00:04
нафта ембарго санкції
Прибуток найбільших нафтогазових компаній Росії у 2023 році впав на 41%
2023, четвер
30 листопада
23:55
Олександр Зінченко (праворуч), Україна - Італія
Збірна України захистила позиції в оновленому рейтингу ФІФА
23:34
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
У адміністрації Байдена назвали три головні напрями допомоги Україні у зимовий період
23:17
Годований Роман
На війні з Росією загинув ексфутболіст "Волині" Роман Годований
23:02
Фінляндія, кордон
Фінляндія розірвала угоду про прикордонну співпрацю з Росією
22:05
Валерій Залужний США зброя для України контрнаступ ЗСУ
Розповів про ефективність застосування певних типів озброєнь: Залужний поговорив з колегою зі США Брауном
22:00
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія намагається прорвати ППО за допомогою українських сімкарт у "шахедах". Колонка Сергія Згурця
21:53
"Мадонна з немовлям" Сандро Боттічеллі
У Неаполі виявили загублений шедевр Ботічеллі, вартість 100 млн євро
21:44
Антон Боль та Гіфт Орбан (праворуч), Гент - Зоря
"Зоря" розгромно програла "Генту" та втратила шанси на вихід до плей-офф Ліги конференцій
21:42
Володимир Зеленський
Зеленський провів наради щодо ситуації на Запоріжжі та будівництва фортифікацій
21:22
Ексклюзив
Курт Волкер
Я закликаю прийняти Україну в НАТО поки триває війна, - Курт Волкер
21:00
Василь Ломаченко та Девін Хейні (праворуч)
Переможець Ломаченка відмовився від звання абсолютного чемпіона світу
20:49
Джо Байден
У демократів немає іншої кандидатури на випадок, якщо Байден не братиме участь у виборах, - Reuters
20:31
ЗСУ
Упродовж доби на фронті відбулось 73 бойових зіткнення, - Генштаб
20:02
OPINION
Юрій Богданов
Про Пушкіна й Овідія: кому пам'ятники ставити?
19:59
Латвія
Латвія ратифікувала Стамбульську конвенцію
19:49
Постер фільму Шелтер Марії
Фільм "Шелтер Марії": про війну, любов і те, як зробити життя переселенців в Україні кращим, ніж у Польщі чи Німеччини
19:41
Ексклюзив
Сергій Лавров
"Прийом" Лаврова на саміті ОБСЄ - потужний сигнал на підтримку України, - нардеп Герасимов
19:36
Ігор Клименко
За 11 місяців року від обстрілів РФ загинуло 2 тис. людей, - Клименко
19:19
На фото Андрій Деркач
Держзрада та незаконне збагачення: справу екснардепа Деркача скеровано до суду
19:08
Ексклюзив
На фото: Покровськ
Серед поранених дітей є немовля: начальник Покровської МВА розповів про наслідки ворожих ударів по місту
19:05
Огляд
санкції проти Ірану
Чому Іран став союзником Росії та яку зброю має Ісламська республіка
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 645-го дня війни: просування ЗСУ на Херсонщині та операція СБУ в Бурятії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV