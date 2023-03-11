УПЛ: розклад матчів та трансляцій 17-го туру чемпіонату України з футболу
У суботу, 11 березня, матчами "Минай" - "Олександрія", Інгулець" - "Металіст", "Зоря" - "Львів" та "Чорноморець" - "Металіст 1925" стартує 17-й тур чемпіонату України
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Чемпіонат України
17-й тур
11 березня
13:00 "Минай" - "Олександрія", Setanta Sports
14:00 "Інгулець" - "Металіст", Setanta Sports
14:00 "Зоря" - "Львів", Setanta Sports
15:00 "Чорноморець" - "Металіст 1925", Setanta Sports
12 березня
13:00 "Верес" - "Ворскла", Setanta Sports
13:00 "Дніпро-1" - "Динамо", 2+2
14:00 "Кривбас" - "Шахтар", Setanta Sports
15:00 "Рух" - "Колос"
- 4 березня лідер УПЛ "Дніпро-1" зіграв внічию з "Олександрією", а "Динамо" на своєму полі поступилося "Інгульцю".
- 5 березня "Ворскла" у меншості програла "Зорі".
- Також 16-му турі "Шахтар" розтрощив "Металіст 1925" з рахунком 7:0.
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