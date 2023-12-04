Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 16-го туру

УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 16-го туру

4 грудня, 2023 понедiлок
17:54
Спорт "Кривбас" - "Олександрія" 2:1 (02.12.2023)

За підсумками 16-го туру чемпіонату України з футболу "Кривбас" відібрав лідерство в турнірній таблиці у "Дніпра-1"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У 16-му турі "Кривбас" переміг "Олександрію" з рахунком 2:1, набрав 33 очка та випередив за додатковим показниками "Дніпро-1", який також має 33 пункти. Попередній лідер поступився "Ворсклі" 1:2 та опустився на другу позицію. Третім з 31 балом йде "Полісся", яке зіграло внічию 1:1 з "Вересом". 

"Шахтар" здолав "Металіст 1925" - 2:0 - та з 28 очками розташувався на четвертому місці. Чинні чемпіони мають дві гри в запасі.   

Матч "Минай" - "Динамо" не відбувся через відсутність належного освітлення на стадіоні в Ужгороді. Його перенесли на пізніший термін. Кияни після 12 матчів мають 22 очка та йдуть шостими.   

Фото: facebook.com/upl.ua.official

 
 
футбол
Динамо
Шахтар
УПЛ
чемпіонат України
Зоря
Читайте також:
дрон Shahed-136
4 грудня, 2023 понедiлок
Армія РФ запустила "шахеди" на південь України
Румен Радев
4 грудня, 2023 понедiлок
Президент Болгарії ветував угоду з Україною щодо постачання бронетехніки
Володимир Путін
2 грудня, 2023 субота
На зустрічі G20 Путін отримав інтелектуальну клізму, - Безсмертний
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.69
    Купівля 36.69
    Продаж 37.34
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.8
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
4 грудня
19:22
Загиблі в окупованому Криму
У Сімферопольському районі четверо людей загинули внаслідок отруєння чадним газом, у тому числі двоє дітей
19:04
Києво-Печерська лавра
У Києво-Печерській Лаврі щодня битимуть у дзвони на підтримку військовополонених
19:04
Матеуш Моравецький
Польща вимагатиме від ЄС скасування транспортного безвізу з Україною, - Моравецький
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 649-го дня війни: Україна працює над розробкою власної зброї великої дальності, а німецький завод виготовить для ЗСУ снарядів на €142 млн
18:45
санкції проти Росії
Латвія запропонувала заборонити імпорт російської сільськогосподарської продукції до ЄС
18:12
Посилення допомоги взимку та вступ України до НАТО: Умєров зустрівся зі Столтенбергом
18:02
OPINION
Сергій Таран
Про перспективи України в майбутній системі європейської безпеки
18:00
Ексклюзив
Петро Порошенко
Контакти Порошенка корисні для України у світлі інтеграції до НАТО, - нардепка Іонова
17:59
Оновлено
Пожежа на нафтобазі у Луганську
ЗСУ підтвердили успішну атаку по нафтобазі окупантів у Луганську
17:53
книги
Оксфордський словник назвав слово 2023 року
17:42
Міни
Словенія надасть Україні 1,5 млн євро на гуманітарне розмінування
17:36
Ексклюзив
Ракетний комплекс Нептун
У Defense Express розповіли, які можливості отримає нова ракета для комплексу "Нептун"
17:36
НАТО
РФ планувала перешкодити вступу Фінляндії та Швеції до НАТО за допомогою демонстрацій із заворушеннями, - ЗМІ
17:23
Путін
Журнал Time оприлюднив перелік претендентів на звання "Людина року 2023". Серед них – Путін
17:06
Прем'єр Словаччини Фіцо виключив постачання зброї Україні, але готовий допомогти у розмінуванні та енергетиці
16:55
"Аби трагедія Маріуполя стала зрозумілішою": в Україні запустили подкаст "Море і заводи"
16:30
окупанти в Криму
Окупанти будують новий військовий шпиталь у Криму, – ЦНС
16:25
Прокурори ідентифікували командира окупантів, який жорстоко побив підприємця в Ізюмі
16:19
Оновлено
Петро Порошенко
Очільник МЗС Угорщини Сіярто підтвердив, що Порошенко ініціював зустріч з Орбаном
16:19
У Києві на станції метро "Театральна" відкрилася виставка, присвячена ЗСУ
16:15
Ексклюзив
карта Бахмут етер 4.12.23
Через погоду противник зменшив кількість штурмів з підтримкою бронетехніки на Бахмутському напрямку, - пресофіцер 3-ї ОШБ Бородін
16:02
OPINION
Руслан Рохов
Росія хоче показати Україну світові як автократію
15:54
Володимир Зеленський
Отримали дефіцитні ракети до систем ППО та нові зенітні комплекси: Зеленський провів щоденний селектор
15:35
Анонс
Кримський караван, фільм
"Кримський караван". У Києві покажуть документальний фільм Айнур Коскіної присвячений проблемам кримських татар
15:22
Ексклюзив
фейкові новини, fake news
Ворог намагається бути вишуканішим і розумнішим: ГУР МО про реалізації ІПСО російськими спецслужбами
15:14
Оновлено
"Шахтар" - "Металіст-1925" 2:0
УПЛ: "Зоря" зіграла внічию з "Рухом", результати інших матчів 16-го туру
14:56
У Харкові запрацює дитсадок під землею. Його облаштують у метро
14:34
Оновлено
Росіяни обстріляли дитсадок у Херсоні
Росіяни обстріляли дитсадок у Херсоні та будинки в області: є загиблий і постраждалі
14:26
Генштаб ЗСУ
У Генштабі вважають, що для звільнення усієї території України потрібно до $400 млрд, - УП
14:24
ракета Нептун
В Україні модифікують ракету для комплексу "Нептун"
14:12
Новини компаній
Анна Адом, директорка з управління персоналом і побуту компанії Ferrexpo
На підприємствах Ferrexpo дбають про психологічний стан співробітників
14:02
OPINION
Вікторія Сюмар
Майдани в Україні завжди спричиняє влада
14:01
суддя_суддівська мантія
Правозахисники подали до суду на Нідерланди за постачання Ізраїлю деталей для винищувачів
13:56
втрати окупантів
"Точної цифри не знають навіть у Москві": британська розвідка оцінила втрати РФ з початку війни
13:47
Укрпошта
Укрпошта передала на відбудову музею Сковороди 1 млн грн, виручених із продажу марок
13:35
ВРП дозволила заарештувати суддю Дзюбіна
Справа про корупцію у Київському апеляційному суді: ВРП дозволила заарештувати суддю Дзюбіна
13:33
Учені зі Швейцарії створили пристрій з ШІ, який може розпізнавати підроблене вино
13:24
Збір на квадроцикли для вивезення поранених для 93-ї ОМБ "Холодний Яр"
13:19
зима
Стримано холодна погода без опадів: прогноз на 5 грудня від синоптика Наталки Діденко
13:17
ДТЕК планує завершити будівництво найбільшої у Східній Європі вітроелектростанції до кінця 2025 року
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV