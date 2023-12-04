УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 16-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 16-му турі "Кривбас" переміг "Олександрію" з рахунком 2:1, набрав 33 очка та випередив за додатковим показниками "Дніпро-1", який також має 33 пункти. Попередній лідер поступився "Ворсклі" 1:2 та опустився на другу позицію. Третім з 31 балом йде "Полісся", яке зіграло внічию 1:1 з "Вересом".

"Шахтар" здолав "Металіст 1925" - 2:0 - та з 28 очками розташувався на четвертому місці. Чинні чемпіони мають дві гри в запасі.

Матч "Минай" - "Динамо" не відбувся через відсутність належного освітлення на стадіоні в Ужгороді. Його перенесли на пізніший термін. Кияни після 12 матчів мають 22 очка та йдуть шостими.

Фото: facebook.com/upl.ua.official