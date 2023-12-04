УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 16-го туру
За підсумками 16-го туру чемпіонату України з футболу "Кривбас" відібрав лідерство в турнірній таблиці у "Дніпра-1"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 16-му турі "Кривбас" переміг "Олександрію" з рахунком 2:1, набрав 33 очка та випередив за додатковим показниками "Дніпро-1", який також має 33 пункти. Попередній лідер поступився "Ворсклі" 1:2 та опустився на другу позицію. Третім з 31 балом йде "Полісся", яке зіграло внічию 1:1 з "Вересом".
"Шахтар" здолав "Металіст 1925" - 2:0 - та з 28 очками розташувався на четвертому місці. Чинні чемпіони мають дві гри в запасі.
Матч "Минай" - "Динамо" не відбувся через відсутність належного освітлення на стадіоні в Ужгороді. Його перенесли на пізніший термін. Кияни після 12 матчів мають 22 очка та йдуть шостими.
Фото: facebook.com/upl.ua.official
- 4 грудня в заключному матчі 16-го туру чемпіонату України "Зоря" зіграла внічию з "Рухом".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.69 Купівля 36.69Продаж 37.34
- EUR Купівля 39.81Продаж 40.8
- Актуальне
- Важливе