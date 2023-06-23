"За" голосувало всього 34 депутати з-поміж 150-членного парламенту, "проти" було 43, втрималося 54, причому на отримання довіри кабінет Одора потребував щонайменше 76 голосів. Цей результат, однак, не був несподіванкою. Всупереч результатові голосування, "президентський" уряд експертів буде правити як тимчасовий уряд у відставці щонайменше до жовтня, а можливо, навіть до листопада. Правда, з обмеженими повноваженнями. Наступний уряд буде створений внаслідок вже раніше визначених дострокових виборів, які відбудуться 30 вересня, причому новий кабінет потребуватиме ще часу на сформування. Передбачається, що експерти-каміказе матимуть пів року на ретельну працю та реформи без впливу популізму та політичного тиску, а багато втомлених кризою словаків сподівається, що це може бути парадоксально найкращий уряд в історії.

Нинішній склад парламенту вже мало в чому нагадує той поділ на фракції, який виник внаслідок виборів з березня 2020. Досить сказати, що свою партію "Звичайні люди та незалежні особистості" покинув попередній прем'єр Едуард Геґер, який заснував нову партію "Демократи". Її найбільший успіх — тверда підтримка України, разом із постачанням зброї, попри критику опозиції зі "Смера" колишнього довголітнього прем'єра Роберта Фіцо, який займає тепер перше місце у рейтингах. "Демократи" мають зараз підтримку на рівні 1-3 відсотки, так низько не упав ще жоден словацький експрем'єр.

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Щодо проукраїнської позиції самого кабінету експертів, українці не можуть нарікати. Це у 100% проукраїнська та прозахідна позиція, так само як і погляди президентки Зузани Чапутової, яка створила цей уряд, попри низьку конституційну роль словацького президента.

Щонайменше до половини жовтня Україна може бути впевнена у тому, що Словаччина буде чи не найбільшим союзником у ЄС, навіть більш активним, ніж Польща. А потім це може змінитись, але не мусить. Варто цей час використати для зміцнення українсько-словацького партнерства, щоб розпочати саме зараз різні проєкти, які власне цього літа мають своє вікно можливостей (зокрема і технічні, інфраструктурні проєкти, нові пункти пропуску, залізничні термінали тощо).

Цікаві є останні опитування: згідно з дослідженням агентства АКО, якби за довіру уряду мали голосувати звичайні словаки, аж 53% голосувало б "за". Уряду експертів найбільше довіряють старші люди, пенсіонери. Це і показує, що в Словаччині не все так однозначно. З одного боку словаки дуже схильні вірити проросійським популістам зі "Смера" Роберта Фіцо чи "Республіки", а водночас підтримують прозахідних, проукраїнських, реформаторських політиків, як прем'єр Одор чи президент Чапутова.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Якуб Логінов, журналіст з Братислави

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