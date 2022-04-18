Усунути Путіна від влади може тільки капітуляція РФ у війні з Україною або внутрішні процеси в самій Росії, - Герасимчук
Директор програми Регіональних ініціатив та сусідства Ради зовнішньої політики Українська призма Сергій Герасимчук вважає, що основними причинами усунення Путіна від влади може стати капітуляція РФ у війні з Україною або початок внутрішніх політичних процесів
Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV
“Якщо говорити про Путіна, то в мене складається думка, що він буде йти до кінця, оскільки для нього на кону стоїть власне життя. Не тільки його мрії про “велику Росію” і тотальну владу, а й вже власне життя. І зараз немає ніяких причин, які б переконали його піти на якісь поступки, крім внутрішніх процесів в самій Росії. Тільки радикальні внутрішні процеси в РФ зможуть усунути Путіна від влади”, - пояснив Герасимчук
Герасимчук додав, що ще однією причиною для усунення Путіна від влади може стати капітуляція РФ у війні проти України. На думку Герасимчука, інших підстав для зміни влади в Росії немає.
“Я також вважаю, що повна капітуляція РФ у війні теж стане однією з причин усунення Путіна від влади. Ситуація з самими росіянами зараз дуже важка. Там телевізор перемагає холодильник і тому поки що на якісь радикальні внутрішні процеси в РФ сподіватись марно. Інша справа найбагатші люди Росії. Вони звикли до розкішного життя. Поки що санкції не спрацювали на повну міру, але ми вже чуємо скиглення російських олігархів. Тому саме вони можуть стати рушійною силою в усуненні Путіна від влади.” - додав Герасимчук
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